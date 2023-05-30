Боррель призвал без условий приступить к деэскалации ситуации в Косове

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил за немедленную деэскалацию конфликта в Косове, назвав столкновения шокирующими.

"ЕС решительно осуждает сегодняшнее шокирующее насилие в Звечане. Насильственные действия против контингента НАТО KFOR, СМИ, гражданских лиц и полиции абсолютно неприемлемы", — написал он в "Твиттере".

Боррель считает необходимым диалог сторон, а для этого нужно "без каких-либо условий приступить к деэскалации ситуации".