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30 мая, 02:26

Боррель призвал без условий приступить к деэскалации ситуации в Косове

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил за немедленную деэскалацию конфликта в Косове, назвав столкновения шокирующими.

"ЕС решительно осуждает сегодняшнее шокирующее насилие в Звечане. Насильственные действия против контингента НАТО KFOR, СМИ, гражданских лиц и полиции абсолютно неприемлемы", — написал он в "Твиттере".

Боррель считает необходимым диалог сторон, а для этого нужно "без каких-либо условий приступить к деэскалации ситуации".

НАТО сообщило о пострадавших бойцах KFOR в Косове

НАТО сообщило о пострадавших бойцах KFOR в Косове

Напомним, на севере непризнанной республики разгорелись очередные столкновения между сербским населением и Косовским спецназом. Александр Вучич уже привёл ВС страны в повышенную готовность. Причиной конфликта послужило то, что мэром округа Северная Косовска-Митровица стал албанец. Миротворцы НАТО заблокировали подступы к зданиям муниципалитетов, а сербы потребовали убрать флаг непризнанного Косова из муниципалитета Звечан. На это военные ответили ударами дубинок и взрывами светошумовых гранат. На фоне обострения ситуации Вучич намерен встретиться с послами России и Китая.

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Лариса Сафронова
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