Боррель призвал без условий приступить к деэскалации ситуации в Косове
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил за немедленную деэскалацию конфликта в Косове, назвав столкновения шокирующими.
"ЕС решительно осуждает сегодняшнее шокирующее насилие в Звечане. Насильственные действия против контингента НАТО KFOR, СМИ, гражданских лиц и полиции абсолютно неприемлемы", — написал он в "Твиттере".
Боррель считает необходимым диалог сторон, а для этого нужно "без каких-либо условий приступить к деэскалации ситуации".
Напомним, на севере непризнанной республики разгорелись очередные столкновения между сербским населением и Косовским спецназом. Александр Вучич уже привёл ВС страны в повышенную готовность. Причиной конфликта послужило то, что мэром округа Северная Косовска-Митровица стал албанец. Миротворцы НАТО заблокировали подступы к зданиям муниципалитетов, а сербы потребовали убрать флаг непризнанного Косова из муниципалитета Звечан. На это военные ответили ударами дубинок и взрывами светошумовых гранат. На фоне обострения ситуации Вучич намерен встретиться с послами России и Китая.