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29 мая, 18:47

НАТО сообщило о пострадавших бойцах KFOR в Косове

НАТО сообщает о нападениях на членов KFOR в Косове и полученных ими ранениях, требуя "немедленного прекращения" насилия. Такая информация содержится в сделанном в понедельник вечером заявлении военного блока.

"НАТО категорически осуждает неспровоцированные нападения на бойцов KFOR на севере Косова, в результате чего некоторые из них получили ранения. Эти нападения полностью неприемлемы", — утверждает альянс, настаивая, что "насилие должно прекратиться немедленно".

По информации представителей KFOR, были ранены 25 сотрудников миссии.

Более 50 человек пострадали в ходе столкновений в Косово

Более 50 человек пострадали в ходе столкновений в Косово

Напомним, Александр Вучич привёл ВС Сербии в состояние повышенной готовности на фоне столкновений в мятежном крае между косовским спецназом и сербами. Они начались после того, как мэром округа Северная Косовска-Митровица стал албанец. Сегодня миротворцы НАТО на бронетехнике блокировали подступы к зданиям муниципалитетов, а сербы продолжают протестовать и требуют убрать флаг непризнанного Косова из муниципалитета Звечан и отозвать косовско-албанских мэров. В свою очередь, военные разгоняют их дубинками.

Обложка ©

Getty Images Anadolu Agency / Erkin Keci

Лариса Сафронова
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