НАТО сообщило о пострадавших бойцах KFOR в Косове

НАТО сообщает о нападениях на членов KFOR в Косове и полученных ими ранениях, требуя "немедленного прекращения" насилия. Такая информация содержится в сделанном в понедельник вечером заявлении военного блока.

"НАТО категорически осуждает неспровоцированные нападения на бойцов KFOR на севере Косова, в результате чего некоторые из них получили ранения. Эти нападения полностью неприемлемы", — утверждает альянс, настаивая, что "насилие должно прекратиться немедленно".