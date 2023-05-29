НАТО сообщило о пострадавших бойцах KFOR в Косове
НАТО сообщает о нападениях на членов KFOR в Косове и полученных ими ранениях, требуя "немедленного прекращения" насилия. Такая информация содержится в сделанном в понедельник вечером заявлении военного блока.
"НАТО категорически осуждает неспровоцированные нападения на бойцов KFOR на севере Косова, в результате чего некоторые из них получили ранения. Эти нападения полностью неприемлемы", — утверждает альянс, настаивая, что "насилие должно прекратиться немедленно".
По информации представителей KFOR, были ранены 25 сотрудников миссии.
Напомним, Александр Вучич привёл ВС Сербии в состояние повышенной готовности на фоне столкновений в мятежном крае между косовским спецназом и сербами. Они начались после того, как мэром округа Северная Косовска-Митровица стал албанец. Сегодня миротворцы НАТО на бронетехнике блокировали подступы к зданиям муниципалитетов, а сербы продолжают протестовать и требуют убрать флаг непризнанного Косова из муниципалитета Звечан и отозвать косовско-албанских мэров. В свою очередь, военные разгоняют их дубинками.
Getty Images Anadolu Agency / Erkin Keci