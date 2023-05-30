Вучич встретился с послами стран Запада на фоне обострения в Косове
Президент Сербии Александр Вучич провёл встречу с послами США, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии и главой постоянной делегации ЕС в стране на фоне обострения в непризнанном Косове.
Как сообщило агентство Tanjug, на встрече также присутствовали министр обороны балканского государства Милош Вучевич и начальник Генштаба вооружённых сил Милан Мойсилович.
Напомним, очередное обострение на севере спорного региона началось после назначения на пост мэра округа Северная Косовска-Митровица албанца. В крае произошли столкновения между сербским населением и косовским спецназом, Александр Вучич привёл армию в повышенную боеготовность. Миротворческий контингент НАТО заблокировал подступы к административным зданиям муниципалитета, а протестующие требуют убрать флаг Косова из муниципалитета Звечан. Военные применяли дубинки и светошумовые гранаты. Вучич намерен провести встречу с послами РФ и КНР. В то же время глава Евродипломатии Жозеп Боррель призвал без условий приступить к деэскалации.
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