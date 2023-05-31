В Кремле заявили об абсолютной и безусловной поддержке Сербии

В Кремле обеспокоены обострением ситуации в Косове и внимательно наблюдают за её развитием. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы абсолютно безусловно поддерживаем Сербию, поддерживаем сербов. Мы считаем, что все законные права и интересы косовских сербов должны соблюдаться, обеспечиваться, не должно быть места каким-то провокационным действиям, которые ущемляют права сербов", — добавил он в беседе с журналистами.