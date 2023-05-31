Регион

Уведомления отключены

31 мая, 10:00

В Кремле заявили об абсолютной и безусловной поддержке Сербии

Песков: Мы абсолютно безусловно поддерживаем Сербию

В Кремле обеспокоены обострением ситуации в Косове и внимательно наблюдают за её развитием. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы абсолютно безусловно поддерживаем Сербию, поддерживаем сербов. Мы считаем, что все законные права и интересы косовских сербов должны соблюдаться, обеспечиваться, не должно быть места каким-то провокационным действиям, которые ущемляют права сербов", — добавил он в беседе с журналистами.

Представитель Кремля также отметил, что РФ и Сербия продолжают общение по дипломатическим каналам, однако контактов глав государств Владимира Путина и Александра Вучича пока не планируется.

В Белграде заявили, что не потерпят насилия над сербами в Косове и Метохии

В Белграде заявили, что не потерпят насилия над сербами в Косове и Метохии

Напомним, очередное обострение на севере Косова и Метохии началось после назначения на пост мэра округа Северная Косовска-Митровица албанца. В крае произошли столкновения между сербским населением и косовским спецназом. Лидер Сербии Александр Вучич привёл армию в повышенную боеготовность. Миротворческий контингент НАТО заблокировал подступы к административным зданиям муниципалитета. Военные применяли дубинки и светошумовые гранаты.

Обложка ©

ТАСС / EPA / GEORGI LICOVSKI

Александр Юнашев
  • Новости
  • Сербия
  • Косово
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров