В Кремле заявили об абсолютной и безусловной поддержке Сербии
Песков: Мы абсолютно безусловно поддерживаем Сербию
В Кремле обеспокоены обострением ситуации в Косове и внимательно наблюдают за её развитием. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы абсолютно безусловно поддерживаем Сербию, поддерживаем сербов. Мы считаем, что все законные права и интересы косовских сербов должны соблюдаться, обеспечиваться, не должно быть места каким-то провокационным действиям, которые ущемляют права сербов", — добавил он в беседе с журналистами.
Представитель Кремля также отметил, что РФ и Сербия продолжают общение по дипломатическим каналам, однако контактов глав государств Владимира Путина и Александра Вучича пока не планируется.
Напомним, очередное обострение на севере Косова и Метохии началось после назначения на пост мэра округа Северная Косовска-Митровица албанца. В крае произошли столкновения между сербским населением и косовским спецназом. Лидер Сербии Александр Вучич привёл армию в повышенную боеготовность. Миротворческий контингент НАТО заблокировал подступы к административным зданиям муниципалитета. Военные применяли дубинки и светошумовые гранаты.
ТАСС / EPA / GEORGI LICOVSKI