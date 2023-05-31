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31 мая, 08:46

В Белграде заявили, что не потерпят насилия над сербами в Косове и Метохии

Глава Минобороны Сербии: Приштина пытается оккупировать север Косова и Метохии

Приштина стремится оккупировать север Косова и Метохии. Об этом журналистам заявил глава Минобороны Сербии Милош Вучевич.

"Ситуация с безопасностью крайне рискованна из-за односторонних, незаконных, нелегитимных решений администрации Приштины, и прежде всего давайте это назовём своим именем <…> оккупации севера Косова и Метохии со стороны албанской администрации из Приштины", — сказал сербский министр в эфире телеканала RTS.

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Он добавил, армия республики не может игнорировать насилие над сербами в Косове и Метохии, вынуждена будет реагировать в случае нападений на сограждан.

"Речь идёт о, не дай бог, сценариях убийств сербов, физической ликвидации нашего народа косовской полицией, изгнании сербов, погромах, обо всём, что происходило с нами 20 или 30 лет назад", — подчеркнул Вучевич.

Эти обстоятельства, продолжил глава Минобороны, действительно были бы не только "красной тревогой", но и тем моментом, "когда Сербия не может просто разговаривать и сидеть сложа руки".

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Напомним, очередное обострение на севере Косова и Метохии началось после назначения на пост мэра округа Северная Косовска-Митровица албанца. В крае произошли столкновения между сербским населением и косовским спецназом. Лидер Сербии Александр Вучич привёл армию в повышенную боеготовность. Миротворческий контингент НАТО заблокировал подступы к административным зданиям муниципалитета. Военные применяли дубинки и светошумовые гранаты.

Обложка ©

ТАСС / EPA / GEORGI LICOVSKI

Иван Косицын
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