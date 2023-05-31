В Белграде заявили, что не потерпят насилия над сербами в Косове и Метохии

Приштина стремится оккупировать север Косова и Метохии. Об этом журналистам заявил глава Минобороны Сербии Милош Вучевич.

"Ситуация с безопасностью крайне рискованна из-за односторонних, незаконных, нелегитимных решений администрации Приштины, и прежде всего давайте это назовём своим именем <…> оккупации севера Косова и Метохии со стороны албанской администрации из Приштины", — сказал сербский министр в эфире телеканала RTS.

Он добавил, армия республики не может игнорировать насилие над сербами в Косове и Метохии, вынуждена будет реагировать в случае нападений на сограждан.

"Речь идёт о, не дай бог, сценариях убийств сербов, физической ликвидации нашего народа косовской полицией, изгнании сербов, погромах, обо всём, что происходило с нами 20 или 30 лет назад", — подчеркнул Вучевич.