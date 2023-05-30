Столтенберг заявил о решении НАТО направить в Косово ещё 700 военных

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс направит дополнительно 700 военных в Косово, а также подготовит ещё один батальон к отправке в случае необходимости.

"НАТО направит дополнительно 700 военных в Косово и повысит уровень готовности ещё одного батальона, чтобы он мог быть отправлен в случае необходимости", — сказал Столтенберг в ходе пресс-конференции в Осло.