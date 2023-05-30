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30 мая, 16:36

Столтенберг заявил о решении НАТО направить в Косово ещё 700 военных

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс направит дополнительно 700 военных в Косово, а также подготовит ещё один батальон к отправке в случае необходимости.

"НАТО направит дополнительно 700 военных в Косово и повысит уровень готовности ещё одного батальона, чтобы он мог быть отправлен в случае необходимости", — сказал Столтенберг в ходе пресс-конференции в Осло.

Он подчеркнул, что натовские военные примут в Косове все необходимые меры "для обеспечения безопасности" всего населения региона.

Обострение в Косове назвали частью гибридной войны Запада против Вучича

Обострение в Косове назвали частью гибридной войны Запада против Вучича

Напомним, очередное обострение на севере спорного региона началось после назначения на пост мэра округа Северная Косовска-Митровица албанца. В крае произошли столкновения между сербским населением и косовским спецназом, Александр Вучич привёл армию в повышенную боеготовность. Миротворческий контингент НАТО заблокировал подступы к административным зданиям муниципалитета. Военные применяли дубинки и светошумовые гранаты.

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Наталья Исакова
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