Обострение в Косове назвали частью гибридной войны Запада против Вучича
Посол РФ Боцан-Харченко: В Белграде совершаются попытки "майданного" переворота
Противники политики президента Сербии Александара Вучича пытаются осуществить "майдан" в Белграде. Об этом заявил посол России в республике Александр Боцан-Харченко.
"Это часть гибридной войны. Хочу подчеркнуть, что практически синхронно действовали антибелградские силы, [они] действуют на два фронта: это ситуация в Косове и попытки "майданного" переворота здесь, в Белграде", — отметил дипломат в ходе брифинга.
Боцан-Харченко считает, что эпизоды вспышек обострения указывают на усилия Запада, который использует оппозицию в Белграде для подрыва авторитета Вучича из-за его независимой политики по России.
Напомним, очередное обострение на севере спорного региона началось после назначения на пост мэра округа Северная Косовска-Митровица албанца. В крае произошли столкновения между сербским населением и косовским спецназом, Александр Вучич привёл армию в повышенную боеготовность. Миротворческий контингент НАТО заблокировал подступы к административным зданиям муниципалитета. Военные применяли дубинки и светошумовые гранаты.
ТАСС / Александр Дзюба