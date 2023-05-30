Регион

Уведомления отключены

30 мая, 14:52

Обострение в Косове назвали частью гибридной войны Запада против Вучича

Посол РФ Боцан-Харченко: В Белграде совершаются попытки "майданного" переворота

Противники политики президента Сербии Александара Вучича пытаются осуществить "майдан" в Белграде. Об этом заявил посол России в республике Александр Боцан-Харченко.

"Это часть гибридной войны. Хочу подчеркнуть, что практически синхронно действовали антибелградские силы, [они] действуют на два фронта: это ситуация в Косове и попытки "майданного" переворота здесь, в Белграде", — отметил дипломат в ходе брифинга.

Боцан-Харченко считает, что эпизоды вспышек обострения указывают на усилия Запада, который использует оппозицию в Белграде для подрыва авторитета Вучича из-за его независимой политики по России.

Вучич объявил о решении лично отправиться на границу с Косовом

Вучич объявил о решении лично отправиться на границу с Косовом

Напомним, очередное обострение на севере спорного региона началось после назначения на пост мэра округа Северная Косовска-Митровица албанца. В крае произошли столкновения между сербским населением и косовским спецназом, Александр Вучич привёл армию в повышенную боеготовность. Миротворческий контингент НАТО заблокировал подступы к административным зданиям муниципалитета. Военные применяли дубинки и светошумовые гранаты.

Обложка ©

ТАСС / Александр Дзюба

Наталья Исакова
  • Новости
  • Сербия
  • Косово
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров