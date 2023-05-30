Обострение в Косове назвали частью гибридной войны Запада против Вучича

Противники политики президента Сербии Александара Вучича пытаются осуществить "майдан" в Белграде. Об этом заявил посол России в республике Александр Боцан-Харченко.

"Это часть гибридной войны. Хочу подчеркнуть, что практически синхронно действовали антибелградские силы, [они] действуют на два фронта: это ситуация в Косове и попытки "майданного" переворота здесь, в Белграде", — отметил дипломат в ходе брифинга.