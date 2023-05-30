Вучич объявил о решении лично отправиться на границу с Косовом

Сербский лидер Александар Вучич встретится с военнослужащими республики, которые сейчас наблюдают за развитием ситуации на границе Косова и Метохии.

"Сегодня обойду наших солдат, наших героев, более тысячи из которых распределены на самых важных местах. И я уверен, что истина, и правда, и Сербия в конце концов победят", — написал Вучич в соцсетях.