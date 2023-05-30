Вучич объявил о решении лично отправиться на границу с Косовом
Вучич поедет на границу с Косовом, чтобы встретиться с бойцами ВС Сербии
Сербский лидер Александар Вучич встретится с военнослужащими республики, которые сейчас наблюдают за развитием ситуации на границе Косова и Метохии.
"Сегодня обойду наших солдат, наших героев, более тысячи из которых распределены на самых важных местах. И я уверен, что истина, и правда, и Сербия в конце концов победят", — написал Вучич в соцсетях.
Напомним, очередное обострение на севере спорного региона началось после назначения на пост мэра округа Северная Косовска-Митровица албанца. В крае произошли столкновения между сербским населением и косовским спецназом, Александр Вучич привёл армию в повышенную боеготовность. Миротворческий контингент НАТО заблокировал подступы к административным зданиям муниципалитета, а протестующие требуют убрать флаг Косова из муниципалитета Звечан. Военные применяли дубинки и светошумовые гранаты.
Сайт президента Сербии