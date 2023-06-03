Боррель назвал лёгкий способ завершить конфликт на Украине через несколько недель

Конфликт на Украине завершится, если Запад прекратит оказывать помощь Киеву. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

"Я знаю, как завершить войну на Украине. Это очень легко. Мы прекращаем военную поддержку Украины — и война закончится через несколько недель", — заявил Боррель на конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

Также дипломат задался вопросом, как именно завершится конфликт на Украине в случае остановки помощи Запада.

"Это важно или неважно? Если это важно, тогда мы не можем прекратить военную поддержку Украины, потому что мы не хотим мира, который станет миром капитуляции, мира, который сделает Украину второй Белоруссией", — сказал глава дипломатии ЕС.

По его словам, вопрос "не в том, чтобы завершить войну, а в том, как мы завершим войну".