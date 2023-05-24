"Оговорка по Фрейду": Захарова ответила на слова Борреля об атаке Белгородской области
Захарова назвала "оговоркой по Фрейду" слова Борреля о Белгородской области
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который перепутал Белгород с Белградом, отвечая на вопрос журналистов с просьбой прокомментировать атаку украинских диверсантов на территорию нашей страны.
"У него что Белгородская область, что Белград, мы уже поняли, — там всё смешалось. Но возможно, что это оговорка по Фрейду. Потому что как они относились к Белграду, так же они относятся ко всему, что выпадает из их вассальной системы", — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Дипломат добавила, что подобные выпады свидетельствуют о том, что Боррель "перестал быть приличным человеком". Речь идёт вовсе не о его политической позиции, отметила Захарова. По её словам, это вопрос того, насколько западные чиновники представляют собой "тотальное посмешище" с ложными заявлениями, резюмировала она.
Напомним, 22 мая Белгородскую область атаковала украинская ДРГ. Российским военным удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику и захватить трофейную американскую бронемашину. В результате действий ДРГ пострадало более десяти мирных жителей, а также погиб один человек. В ООН на атаку украинцев на мирных жителей РФ отреагировали очень сдержанно. А житель белгородского села Глотово рассказал Лайфу, как его машину расстреляли в упор украинские диверсанты.
VK / МИД России