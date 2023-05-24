"Оговорка по Фрейду": Захарова ответила на слова Борреля об атаке Белгородской области

"У него что Белгородская область, что Белград, мы уже поняли, — там всё смешалось. Но возможно, что это оговорка по Фрейду. Потому что как они относились к Белграду, так же они относятся ко всему, что выпадает из их вассальной системы", — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.