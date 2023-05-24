Глава евродипломатии Боррель перепутал Белгород и Белград
Глава евродипломатии Евросоюза Жозеп Боррель не понял вопроса про нападение диверсантов на Белгородскую область, перепутав Белгород и Белград. Это произошло на пресс-конференции после встречи министров обороны ЕС.
Боррель перепутал Белгород с Белградом. Видео © Трансляция на сайте ЕС
"А что происходит в Белграде? Я не могу никак прокомментировать происходящее в Белгороде", — сказал растерянный Боррель.
Уточнять пришлось его помощнице. В итоге Боррель не стал комментировать атаку, заявив, что не представляет, что сейчас происходит в Белгороде.
Напомним, ранее на Белгород была совершена атака украинской ДРГ. Вооружённая группа проникла на территорию Белгородской области. Для пресечения действий диверсантов в регионе вводился режим КТО (сейчас он уже отменён). По последним данным, российским военным удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику и захватить трофейную американскую бронемашину. В ООН призвали стороны не допустить эскалации конфликта.
Twitter / Josep Borrell Fontelles