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23 мая, 23:58

Глава евродипломатии Боррель перепутал Белгород и Белград

Глава евродипломатии Евросоюза Жозеп Боррель не понял вопроса про нападение диверсантов на Белгородскую область, перепутав Белгород и Белград. Это произошло на пресс-конференции после встречи министров обороны ЕС.

Боррель перепутал Белгород с Белградом. Видео © Трансляция на сайте ЕС

"А что происходит в Белграде? Я не могу никак прокомментировать происходящее в Белгороде", — сказал растерянный Боррель.

Уточнять пришлось его помощнице. В итоге Боррель не стал комментировать атаку, заявив, что не представляет, что сейчас происходит в Белгороде.

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Напомним, ранее на Белгород была совершена атака украинской ДРГ. Вооружённая группа проникла на территорию Белгородской области. Для пресечения действий диверсантов в регионе вводился режим КТО (сейчас он уже отменён). По последним данным, российским военным удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику и захватить трофейную американскую бронемашину. В ООН призвали стороны не допустить эскалации конфликта.

Обложка ©

Twitter / Josep Borrell Fontelles

Артур Лапсаков
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