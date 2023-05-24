Глава евродипломатии Боррель перепутал Белгород и Белград

Глава евродипломатии Евросоюза Жозеп Боррель не понял вопроса про нападение диверсантов на Белгородскую область, перепутав Белгород и Белград. Это произошло на пресс-конференции после встречи министров обороны ЕС.

Боррель перепутал Белгород с Белградом. Видео © Трансляция на сайте ЕС

"А что происходит в Белграде? Я не могу никак прокомментировать происходящее в Белгороде", — сказал растерянный Боррель.