Пентагон спросили о наказании для ВСУ за "вторжение" в Россию на американских БТР

"Когда появляются такие изображения, мы их изучаем. Я не знаю, соответствуют ли они действительности, подлинные ли это изображения. Например, вчера появилась фотография взрыва у Пентагона. Так что и вы, журналисты, и мы в Минобороны должны изучить это и удостовериться, что имеем дело с фактами", — заметил Райдер.