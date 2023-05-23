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Регион
Опубликовано 23 мая 2023, 19:07
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Пентагон спросили о наказании для ВСУ за "вторжение" в Россию на американских БТР

Пентагон изучает видео с военной техникой США под Белгородом

Трофейная американская бронемашина, захваченная у украинской ДРГ под Белгородом. Фото © t.me / vvgladkov

Трофейная американская бронемашина, захваченная у украинской ДРГ под Белгородом. Фото © t.me / vvgladkov

Пентагон изучает видеозаписи, где запечатлена уничтоженная американская военная техника, на которой украинская ДРГ атаковала Белгородскую область, заявил на брифинге пресс-секретарь оборонного ведомства США Патрик Райдер.

"Когда появляются такие изображения, мы их изучаем. Я не знаю, соответствуют ли они действительности, подлинные ли это изображения. Например, вчера появилась фотография взрыва у Пентагона. Так что и вы, журналисты, и мы в Минобороны должны изучить это и удостовериться, что имеем дело с фактами", — заметил Райдер.

Вопрос о последствиях для Украины в случае подтверждения данных об использовании американской техники на территории России он ответом не удостоил, назвав гипотетическим. Пресс-секретарь Пентагона добавил, что сначала надо установить факты.

Опубликовано видео с искорёженной техникой поверженных украинских диверсантов
Опубликовано видео с искорёженной техникой поверженных украинских диверсантов

Напомним, о проникновении украинской ДРГ на территорию Белгородской области стало известно днём 22 мая. Для пресечения действий диверсантов в регионе вводился режим КТО (к настоящему моменту он уже отменён). По последним данным, российским военным удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику и захватить трофейную американскую бронемашину. К сожалению, в результате действий ВСУ пострадало более 10 мирных жителей, один погиб.

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Андрей Бражников
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