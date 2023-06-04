ВСУ ночью обстреляли два района Белгородской области
Гладков: В Белгородской области много повреждений из-за ночных обстрелов
Сегодня ночью были зафиксированы прилёты снарядов в Шебекинском и Волоконовском районах Белгородской области, есть много повреждений. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Ночью было достаточно неспокойно в Белгородской области. Обстреливались Шебекинский и Волоконовский районы и округа", — написал он в своём телеграм-канале.
Губернатор уточнил, что в результате обстрела населённых пунктов украинской стороной оказались повреждены некоторые объекты и здания. Жертв, к счастью, удалось избежать. Информации о пострадавших также нет.
Ранее Лайф сообщал, что из-за атак ВСУ многих местных жителей пришлось перевезти из домов и квартир в пункты временного размещения. На сегодняшний день в ПВР находятся более четырёх тысяч человек.
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