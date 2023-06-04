ВСУ ночью обстреляли два района Белгородской области

Сегодня ночью были зафиксированы прилёты снарядов в Шебекинском и Волоконовском районах Белгородской области, есть много повреждений. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Ночью было достаточно неспокойно в Белгородской области. Обстреливались Шебекинский и Волоконовский районы и округа", — написал он в своём телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что в результате обстрела населённых пунктов украинской стороной оказались повреждены некоторые объекты и здания. Жертв, к счастью, удалось избежать. Информации о пострадавших также нет.