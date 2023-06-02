"Ничего святого": Боец батальона "Крым" рассказал, как ВСУ убивают гражданских при попытке эвакуации

Украинские военные в Запорожской области расстреливают мирное население при попытке эвакуироваться и покинуть зону ведения боевых действий. Об этом сообщил командир подразделения батальона "Крым".

"Понимаете, в чём разница или у нас или у них: они не дают эвакуировать местных", — цитирует его РИА "Новости".

По его словам, однажды бойцы ВСУ взорвали бабушку с дедушкой, которые ехали на гражданской машине, — ударили по ним из РПГ или миномёта.

Также бойцы батальона "Крым" видели, как украинские военные расстреляли жителя одного из посёлков у линии боевого соприкосновения при попытке уйти на территорию, контролируемую Киевом.

"Ничего святого у них нет", — заявил командир подразделения, отметив, что из-за подобных проблем и сложностей эвакуация населения проходит крайне тяжело.