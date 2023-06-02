"Ничего святого": Боец батальона "Крым" рассказал, как ВСУ убивают гражданских при попытке эвакуации
РИА "Новости": ВСУ расстреливают людей при попытке покинуть зону боевых действий
Украинские военные в Запорожской области расстреливают мирное население при попытке эвакуироваться и покинуть зону ведения боевых действий. Об этом сообщил командир подразделения батальона "Крым".
"Понимаете, в чём разница или у нас или у них: они не дают эвакуировать местных", — цитирует его РИА "Новости".
По его словам, однажды бойцы ВСУ взорвали бабушку с дедушкой, которые ехали на гражданской машине, — ударили по ним из РПГ или миномёта.
Также бойцы батальона "Крым" видели, как украинские военные расстреляли жителя одного из посёлков у линии боевого соприкосновения при попытке уйти на территорию, контролируемую Киевом.
"Ничего святого у них нет", — заявил командир подразделения, отметив, что из-за подобных проблем и сложностей эвакуация населения проходит крайне тяжело.
Ранее Лайф рассказывал, что в результате атаки украинских военных по Донецку погибли два мирных жителя. Противник открыл огонь по Петровскому району города, из-за чего пострадали мужчины 1993, 1990 года рождения. Спасти их, к сожалению, не удалось.
ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth