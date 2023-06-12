ВСУ обстреляли в Белгородской области село Дроновка
Гладков: Село Дроновка в Белгородской области попало под миномётный обстрел ВСУ
Село Дроновка в Белгородской области попало под миномётный обстрел со стороны украинских военных. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Под миномётный обстрел ВСУ попало село Дроновка Грайворонского городского округа. Оперативные службы находятся на месте", — написал он в телеграм-канале.
Пострадавших нет. По словам Гладкова, есть незначительные повреждения в одном частном домовладении, осколками посекло фасад и выбило стёкла.
Ранее Лайф писал, что ВСУ обстреляли село Вязовое в Белгородской области. Гладков подчеркнул, что никто не пострадал.
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