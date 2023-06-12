ВСУ обстреляли в Белгородской области село Дроновка

Село Дроновка в Белгородской области попало под миномётный обстрел со стороны украинских военных. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под миномётный обстрел ВСУ попало село Дроновка Грайворонского городского округа. Оперативные службы находятся на месте", — написал он в телеграм-канале.

Пострадавших нет. По словам Гладкова, есть незначительные повреждения в одном частном домовладении, осколками посекло фасад и выбило стёкла.