Кинотеатр и жилые дома повреждены в курском посёлке после обстрела ВСУ
Курский губернатор Старовойт: В Глушково после обстрела повреждён кинотеатр
Повреждённое в результате обстрела ВСУ здание в посёлке Глушково в Курской области. Обложка © t.me / gubernator_46
В результате утреннего обстрела ВСУ приграничного посёлка Глушково в Курской области повреждены кинотеатр, административные здания и жилые дома. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Разрушенный в результате обстрела ВСУ дом в посёлке Глушково в Курской области. Фото © t.me / gubernator_46
Всего зафиксировано 12 прилётов. К счастью, никто в результате атаки не пострадал.
"Повреждено около десяти жилых домов, в одном из них разрушения значительные, несколько административных зданий, два автомобиля. Снаряд также попал в кинотеатр", — написал Старовойт в телеграм-канале.
Повреждённое в результате обстрела ВСУ здание в посёлке Глушково в Курской области. Фото © t.me / gubernator_46
По словам главы области, подомовой обход продолжается. Всем гражданам будет оказана помощь в восстановлении строений.
Напомним, кроме Глушково, под обстрел ВСУ также попал приграничный посёлок Тёткино. Там повреждения получили девять домов, два из них загорелись. Нарушено газо- и электроснабжение, пострадавших нет. Также был повреждён автомобиль.