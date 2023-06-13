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Опубликовано 13 июня 2023, 07:15
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Кинотеатр и жилые дома повреждены в курском посёлке после обстрела ВСУ

Курский губернатор Старовойт: В Глушково после обстрела повреждён кинотеатр

Повреждённое в результате обстрела ВСУ здание в посёлке Глушково в Курской области. Обложка © t.me / gubernator_46

Повреждённое в результате обстрела ВСУ здание в посёлке Глушково в Курской области. Обложка © t.me / gubernator_46

В результате утреннего обстрела ВСУ приграничного посёлка Глушково в Курской области повреждены кинотеатр, административные здания и жилые дома. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Разрушенный в результате обстрела ВСУ дом в посёлке Глушково в Курской области. Фото © t.me / gubernator_46

Разрушенный в результате обстрела ВСУ дом в посёлке Глушково в Курской области. Фото © t.me / gubernator_46

Всего зафиксировано 12 прилётов. К счастью, никто в результате атаки не пострадал.

"Повреждено около десяти жилых домов, в одном из них разрушения значительные, несколько административных зданий, два автомобиля. Снаряд также попал в кинотеатр", — написал Старовойт в телеграм-канале.

Повреждённое в результате обстрела ВСУ здание в посёлке Глушково в Курской области. Фото © t.me / gubernator_46

Повреждённое в результате обстрела ВСУ здание в посёлке Глушково в Курской области. Фото © t.me / gubernator_46

По словам главы области, подомовой обход продолжается. Всем гражданам будет оказана помощь в восстановлении строений.

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Напомним, кроме Глушково, под обстрел ВСУ также попал приграничный посёлок Тёткино. Там повреждения получили девять домов, два из них загорелись. Нарушено газо- и электроснабжение, пострадавших нет. Также был повреждён автомобиль.

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Иван Косицын
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