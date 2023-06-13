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Опубликовано 13 июня 2023, 05:48
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Украинские беспилотники атаковали два посёлка в Брянской области

ВСУ сбросили с БПЛА три боеприпаса на приграничные посёлки в Брянской области

Украинские войска сбросили несколько боеприпасов на приграничные сёла в Брянской области. Атака велась с помощью беспилотников, сообщает телеграм-канал SHOT.

По его данным, всё произошло накануне вечером в Климовском районе. Примерно в одно и то же время два неустановленных боеприпаса были сброшены с БПЛА на посёлок Луговой (1,4 километра от границы) и один — на посёлок Забрама (950 метров от границы).

ВСУ обстреляли два посёлка в Курской области, есть повреждения
ВСУ обстреляли два посёлка в Курской области, есть повреждения

Все три боеприпаса взорвались при падении. К счастью, никто не пострадал, разрушений также удалось избежать.

Как сообщал Лайф ранее, украинские военные обстреляли село Вязовое в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что никто не пострадал.

ВСУ обстреляли в Белгородской области село Дроновка
ВСУ обстреляли в Белгородской области село Дроновка
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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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