Украинские беспилотники атаковали два посёлка в Брянской области
ВСУ сбросили с БПЛА три боеприпаса на приграничные посёлки в Брянской области
Украинские войска сбросили несколько боеприпасов на приграничные сёла в Брянской области. Атака велась с помощью беспилотников, сообщает телеграм-канал SHOT.
По его данным, всё произошло накануне вечером в Климовском районе. Примерно в одно и то же время два неустановленных боеприпаса были сброшены с БПЛА на посёлок Луговой (1,4 километра от границы) и один — на посёлок Забрама (950 метров от границы).
Все три боеприпаса взорвались при падении. К счастью, никто не пострадал, разрушений также удалось избежать.
Как сообщал Лайф ранее, украинские военные обстреляли село Вязовое в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что никто не пострадал.
t.me / V_Zelenskiy_official