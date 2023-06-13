Число погибших после подрыва Каховской ГЭС выросло до 17
Число погибших после подрыва Киевом Каховской ГЭС в Херсонской области увеличилось до 17, большинство погибших — в Голой Пристани. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.
"К сожалению, растёт число жертв диверсии нацистов. На утро подтверждено 12 погибших в Голой Пристани и пять в Алёшках", — написал он в телеграм-канале.
Алексеенко также объявил, что сегодня начинаются выплаты первоочередных компенсаций пострадавшим по десять тысяч рублей. Принято уже более 500 заявлений людей.
Напомним, 6 июня в результате массированных ударов ВСУ разрушилась дамба Каховской ГЭС в Херсонской области, в результате чего оказались затоплены 35 населённых пунктов. Власти России создали комиссию для ликвидации последствий происшествия во главе с зампредом правительства Маратом Хуснуллиным. ЧП на Каховской ГЭС может затронуть даже Британию: как пишет газета Telegraph, разрушения могут негативно сказаться на стоимости продовольствия в королевстве, поскольку в результате ЧП было затронуто около 500 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.
ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka