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13 июня, 08:19

Число погибших после подрыва Каховской ГЭС выросло до 17

Число погибших после подрыва Киевом Каховской ГЭС в Херсонской области увеличилось до 17, большинство погибших — в Голой Пристани. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.

"К сожалению, растёт число жертв диверсии нацистов. На утро подтверждено 12 погибших в Голой Пристани и пять в Алёшках", написал он в телеграм-канале.

Алексеенко также объявил, что сегодня начинаются выплаты первоочередных компенсаций пострадавшим по десять тысяч рублей. Принято уже более 500 заявлений людей.

В Херсонской области полностью затопило монастырь

В Херсонской области полностью затопило монастырь

Напомним, 6 июня в результате массированных ударов ВСУ разрушилась дамба Каховской ГЭС в Херсонской области, в результате чего оказались затоплены 35 населённых пунктов. Власти России создали комиссию для ликвидации последствий происшествия во главе с зампредом правительства Маратом Хуснуллиным. ЧП на Каховской ГЭС может затронуть даже Британию: как пишет газета Telegraph, разрушения могут негативно сказаться на стоимости продовольствия в королевстве, поскольку в результате ЧП было затронуто около 500 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

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ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Александра Вишнякова
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