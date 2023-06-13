Число погибших после подрыва Каховской ГЭС выросло до 17

Число погибших после подрыва Киевом Каховской ГЭС в Херсонской области увеличилось до 17, большинство погибших — в Голой Пристани. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.

"К сожалению, растёт число жертв диверсии нацистов. На утро подтверждено 12 погибших в Голой Пристани и пять в Алёшках", — написал он в телеграм-канале.