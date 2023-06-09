Хуснуллин возглавил правкомиссию по ликвидации наводнения на Каховской ГЭС

Премьер-министр России Михаил Мишустин по поручению президента страны создал правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения на Каховской ГЭС. Её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает пресс-служба кабмина.

В состав комиссии вошли глава МЧС Александр Куренков, глава Минприроды Александр Козлов, первый заместитель министра финансов Леонид Горнин, первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.