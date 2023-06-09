Хуснуллин возглавил правкомиссию по ликвидации наводнения на Каховской ГЭС
Премьер-министр России Михаил Мишустин по поручению президента страны создал правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения на Каховской ГЭС. Её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает пресс-служба кабмина.
В состав комиссии вошли глава МЧС Александр Куренков, глава Минприроды Александр Козлов, первый заместитель министра финансов Леонид Горнин, первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Также туда включены представители Минпромторга, Минфина, Минтранса, Минэнерго, Минстроя, Минздрава, Минприроды, Минсельхоза, Минцифры, Минтруда, Минобороны, ФСБ, Росгвардии, Роспотребнадзора, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федерального агентства водных ресурсов, Федерального медико-биологического агентства.
Напомним, 6 июня дамба Каховской ГЭС разрушилась после ударов со стороны ВСУ, после этого уровень воды поднялся в 35 населённых пунктах Херсонской области. По последним данным, погибло восемь человек, более двадцати пострадало. С затопленных территорий эвакуировали более 5,8 тысячи человек, среди них 62 маломобильных и 243 ребёнка.
ТАСС / Следственный комитет РФ