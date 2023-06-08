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8 июня, 06:43

Более 20 человек пострадали в результате теракта Киева на Каховской ГЭС

ТАСС: 23 человека пострадали в результате прорыва дамбы Каховской ГЭС

В результате прорыва дамбы Каховской ГЭС и последующего подтопления ряда районов Херсонской области пострадали 23 человека, из них 21 был госпитализирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"По последним данным, пострадало 23 человека, у них переохлаждение и травмы, 21 человек госпитализирован", — рассказали там.

Кроме того, по данным собеседника агентства, вода затопила более 14 тысяч домов, территорию Нижнеднепровского национального природного парка, больницу, детский сад, пять кладбищ и скотомогильник. На данный момент эвакуировано 4280 человек, среди которых более 170 детей и 42 маломобильных гражданина, сообщил представитель экстренных служб.

Режим ЧС ввели власти Новой Каховки из-за разрушений на ГЭС

Режим ЧС ввели власти Новой Каховки из-за разрушений на ГЭС

Напомним, 6 июня плотина Каховской ГЭС была разрушена в результате ударов со стороны ВСУ. Всего подтопления затронули 35 населённых пунктов Херсонской области, в том числе и Новую Каховку. Не менее семи человек числятся пропавшими без вести. Скорость течения Днепра за два дня выросла в десять раз.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Матвей Константинов
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