Более 20 человек пострадали в результате теракта Киева на Каховской ГЭС
ТАСС: 23 человека пострадали в результате прорыва дамбы Каховской ГЭС
В результате прорыва дамбы Каховской ГЭС и последующего подтопления ряда районов Херсонской области пострадали 23 человека, из них 21 был госпитализирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
"По последним данным, пострадало 23 человека, у них переохлаждение и травмы, 21 человек госпитализирован", — рассказали там.
Кроме того, по данным собеседника агентства, вода затопила более 14 тысяч домов, территорию Нижнеднепровского национального природного парка, больницу, детский сад, пять кладбищ и скотомогильник. На данный момент эвакуировано 4280 человек, среди которых более 170 детей и 42 маломобильных гражданина, сообщил представитель экстренных служб.
Напомним, 6 июня плотина Каховской ГЭС была разрушена в результате ударов со стороны ВСУ. Всего подтопления затронули 35 населённых пунктов Херсонской области, в том числе и Новую Каховку. Не менее семи человек числятся пропавшими без вести. Скорость течения Днепра за два дня выросла в десять раз.
ТАСС / Алексей Коновалов