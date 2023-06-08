Более 20 человек пострадали в результате теракта Киева на Каховской ГЭС

В результате прорыва дамбы Каховской ГЭС и последующего подтопления ряда районов Херсонской области пострадали 23 человека, из них 21 был госпитализирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"По последним данным, пострадало 23 человека, у них переохлаждение и травмы, 21 человек госпитализирован", — рассказали там.