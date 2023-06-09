В "Единой России" рассказали, как помогают пострадавшим после прорыва дамбы Каховской ГЭС

Гуманитарная миссия "Единой России" и региональное отделение партии в Херсонской области помогает эвакуировать пострадавших, работает в пунктах временного размещения и обеспечивает жителей питьевой водой после разрушения Каховской ГЭС из-за украинских обстрелов. Лайф публикует кадры работы активистов.

"Единая Россия" помогает жителям затопленных районов в Херсонской области. Видео © "Единая Россия"

"За три дня доставили 65 тонн бутилированной воды в Алёшки, Ивановку, Голую Пристань, Железный Порт, Великие Копани, Новую Каховку. Сейчас уже установлено три ёмкости для технической воды по одному кубометру в Ивановке. Более 300 продуктовых гуманитарных наборов и 300 наборов средств личной гигиены привезли в пункт временного размещения в Железный Порт", — отметил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Игорь Кастюкевич.

Он пояснил, что о потребностях узнавали напрямую у самих жителей затопленных районов. Отдельное внимание уделялось детям. Помимо необходимых вещей им раздавали игрушки и книги. Многие эвакуированные жители размещены в пансионате "Виктория" в Херсонской области.

"Цель простая — быть полезным. Здесь очень много детей, что меня как отца не оставляет равнодушным. Словами невозможно описать: многодетные матери, у которых по пятеро-шестеро детей, все малыши. Чужих детей не бывает", — поделился участник предварительного голосования "Единой России" Владимир Косов.

Сложной оказалась ситуация в Голой Пристани, которая почти полностью ушла под воду. Активисты вместе с местным отделением "Боевого братства" привезли несколько надувных лодок и помогали вместе с МЧС местным жителям покидать затопленные дома. Людей доставляли в безопасные районы, пересаживали на автобусы и развозили по пунктам временного размещения.

"Единая Россия" помогает жителям затопленных районов в Херсонской области. Фото © "Единая Россия"

"Единая Россия" помогает жителям затопленных районов в Херсонской области. Фото © "Единая Россия"

"Единая Россия" помогает жителям затопленных районов в Херсонской области. Фото © "Единая Россия"

Скадовскую городскую клиническую больницу, куда привозили пострадавших, "Единая Россия" в Херсонской области взяла под опеку. Учреждению передаются гуманитарные наборы для пациентов, одежда и необходимые лекарства. Жительница Голой Пристани призналась, что было страшно, когда вода начала прибывать, ей пришлось вместе с детьми ждать помощи.