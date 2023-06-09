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Регион
Опубликовано 9 июня 2023, 15:04
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В Херсоне назвали геноцидом обстрел ВСУ пионерлагеря с эвакуированными детьми

В обстрелянном ВСУ пионерлагере в Херсонской области находились эвакуированные

В обстрелянном ВСУ пионерлагере на Арабатской стрелке под Геническом находятся женщины и дети, эвакуированные в Херсонской области после теракта на Каховской ГЭС. Об этом сообщила администрация региона в своём телеграм-канале.

Там рассказали, что на Арабатской стрелке располагаются исключительно мирные жители и гражданские объекты. В местных пансионатах временно находятся как эвакуированные, так и те, кого недавно спасли от последствий разрушения гидроэлектростанции. Преимущественно это женщины, дети и старики.

Там подчеркнули, что украинские боевики продолжают терроризировать мирных жителей и целенаправленно разрушать объекты гражданской инфраструктуры.

"После разрушения Каховской ГЭС нацистские каратели не только продолжили наносить удары по пострадавшим от затопления населённым пунктам левобережья, затрудняя эвакуацию мирных жителей, но и обстреливать места размещения эвакуированных... Киевский режим в очередной раз, после целенаправленного разрушения Каховской ГЭС, стремится к геноциду нашего единого народа, прибегая к методам террора и запугивания. Однако мы не дрогнем и не испугаемся", — заявили в администрации.

Также там заверили, что после сегодняшнего инцидента будет усилена противовоздушная оборона на Арабатской стрелке.

Сальдо: Из зоны затопления в Херсонской области вывезли более 5,8 тысячи человек
Сальдо: Из зоны затопления в Херсонской области вывезли более 5,8 тысячи человек

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об обстреле ВСУ пансионата в Геническе британскими ракетами Storm Shadow. Одну из них удалось сбить, а две другие попали в гражданский объект.

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Getty Images / Muhammed Enes Yildirim

Матвей Константинов
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