В Херсоне назвали геноцидом обстрел ВСУ пионерлагеря с эвакуированными детьми

В обстрелянном ВСУ пионерлагере на Арабатской стрелке под Геническом находятся женщины и дети, эвакуированные в Херсонской области после теракта на Каховской ГЭС. Об этом сообщила администрация региона в своём телеграм-канале.

Там рассказали, что на Арабатской стрелке располагаются исключительно мирные жители и гражданские объекты. В местных пансионатах временно находятся как эвакуированные, так и те, кого недавно спасли от последствий разрушения гидроэлектростанции. Преимущественно это женщины, дети и старики.

Там подчеркнули, что украинские боевики продолжают терроризировать мирных жителей и целенаправленно разрушать объекты гражданской инфраструктуры.

"После разрушения Каховской ГЭС нацистские каратели не только продолжили наносить удары по пострадавшим от затопления населённым пунктам левобережья, затрудняя эвакуацию мирных жителей, но и обстреливать места размещения эвакуированных... Киевский режим в очередной раз, после целенаправленного разрушения Каховской ГЭС, стремится к геноциду нашего единого народа, прибегая к методам террора и запугивания. Однако мы не дрогнем и не испугаемся", — заявили в администрации.

Также там заверили, что после сегодняшнего инцидента будет усилена противовоздушная оборона на Арабатской стрелке.