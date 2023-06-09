ВСУ обстреляли пионерлагерь в Херсонской области британскими ракетами

Украинские войска обстреляли пионерский лагерь в Херсонской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Преступный киевский режим обстрелял пионерский лагерь в Херсонской области тремя ракетами, предположительно — Storm Shadow", — написал Сальдо в своём телеграм-канале.

Одну ракету cбила ПВО, две попали в гражданский объект, добавил глава региона. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.