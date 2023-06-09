ВСУ обстреляли пионерлагерь в Херсонской области британскими ракетами
Владимир Сальдо: ВСУ обстреляли Storm Shadow пионерлагерь в Херсонской области
Украинские войска обстреляли пионерский лагерь в Херсонской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Преступный киевский режим обстрелял пионерский лагерь в Херсонской области тремя ракетами, предположительно — Storm Shadow", — написал Сальдо в своём телеграм-канале.
Одну ракету cбила ПВО, две попали в гражданский объект, добавил глава региона. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Украинские войска не останавливаются перед обстрелами детей. Так, 9 мая ВСУ обстреляли село Курковичи Брянской области, один снаряд упал возле детского садика.
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