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9 июня, 13:26

ВСУ обстреляли пионерлагерь в Херсонской области британскими ракетами

Владимир Сальдо: ВСУ обстреляли Storm Shadow пионерлагерь в Херсонской области

Украинские войска обстреляли пионерский лагерь в Херсонской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Преступный киевский режим обстрелял пионерский лагерь в Херсонской области тремя ракетами, предположительно — Storm Shadow", — написал Сальдо в своём телеграм-канале.

Одну ракету cбила ПВО, две попали в гражданский объект, добавил глава региона. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Сальдо: Из зоны затопления в Херсонской области вывезли более 5,8 тысячи человек

Сальдо: Из зоны затопления в Херсонской области вывезли более 5,8 тысячи человек

Украинские войска не останавливаются перед обстрелами детей. Так, 9 мая ВСУ обстреляли село Курковичи Брянской области, один снаряд упал возле детского садика.

Обложка ©

Getty Images / SOPA Images / Mykhaylo Palinchak

Никита Никонов
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