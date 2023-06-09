Сальдо: Из зоны затопления в Херсонской области вывезли более 5,8 тысячи человек
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С затопленных территорий в Херсонской области эвакуировали более 5,8 тысячи человек, среди них 62 маломобильных и 243 ребёнка. Об этом в телеграм-канале сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Спасатели успешно выполняют сложную задачу по вывозу мирного населения, несмотря на непрекращающиеся обстрелы со стороны ВСУ, подчеркнул политик.
"К сожалению, есть жертвы, неизбежные для катастрофы такого масштаба. Их число выросло до восьми человек", — рассказал Сальдо.
Чиновник также добавил, что уровень затопления территорий Алёшкинского и Голопристанского муниципальных округов остаётся на максимальном уровне — 12 метров — из-за увеличения киевским режимом сброса воды через Днепрогэс. При этом в Новокаховском городском округе уровень затопления снизился на 2,5 метра и сейчас составляет 9,5 метра.
В сообщении уточняется, что в 17 населённых пунктах по области подтоплено 22 273 дома. Прогнозируется возможное продолжение подъёма воды до десяти суток.
Ранее стало известно об обнаружении тела восьмой погибшей в результате затопления в Херсонской области. Также в регион была направлена опергруппа центрального аппарата МЧС. Напомним, 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС, из-за чего несколько её пролётов были разрушены и произошло каскадное обрушение станции. Кроме того, сейчас существует опасность обмеления Каховского магистрального канала и, соотвественно, имеется риск ограничения подачи питьевой воды для населения Ивановского муниципального округа, в котором проживает 4 тысячи человек.