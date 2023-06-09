После теракта на ГЭС в Херсонской области может обмелеть Каховский магистральный канал

В Херсонской области появилась угроза падения уровня воды в Каховском магистральном канале после разрушения местной ГЭС в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом предупредил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Возникла опасность обмеления Каховского магистрального канала и, вследствие этого, угроза ограничения подачи питьевой воды населению Ивановского муниципального округа", — написал он в телеграм-канале.