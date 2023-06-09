После теракта на ГЭС в Херсонской области может обмелеть Каховский магистральный канал
Сальдо: Каховский магистральный канал начал мелеть после разрушения ГЭС
В Херсонской области появилась угроза падения уровня воды в Каховском магистральном канале после разрушения местной ГЭС в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом предупредил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Возникла опасность обмеления Каховского магистрального канала и, вследствие этого, угроза ограничения подачи питьевой воды населению Ивановского муниципального округа", — написал он в телеграм-канале.
В округе проживает четыре тысячи человек. Сальдо поручил организовать водоснабжение с использованием артезианских скважин, а также начать поставки питьевой воды транспортом.
Напомним, 6 июня дамба Каховской ГЭС разрушилась после ударов со стороны ВСУ, в результате чего уровень воды поднялся в 35 населённых пунктах Херсонской области. По последним данным, погибло восемь человек, более двадцати пострадало. В Турции предложили создать международную комиссию по расследованию подрыва ГЭС, куда войдут представители Москвы, Киева, Анкары и ООН. Однако Украина ответила хамским отказом.
ТАСС / EPA / MYKOLA TYMCHENKO