Норвежские сейсмологи считают, что дамба Каховской ГЭС могла быть взорвана

Дамба Каховской ГЭС могла разрушиться в результате взрыва, считают сейсмологи норвежского института NORSAR. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Учёные указали на сигнал магнитудой от 1 до 2, зафиксированный румынской сейсмологической станцией BURAR, которая находится в 620 километрах от эпицентра. По данным специалистов, место и время возникновения сигнала совпадают с инцидентом на Каховской ГЭС.