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9 июня, 09:45

Норвежские сейсмологи считают, что дамба Каховской ГЭС могла быть взорвана

Сейсмологи NORSAR: Дамба Каховской ГЭС могла быть взорвана

Дамба Каховской ГЭС могла разрушиться в результате взрыва, считают сейсмологи норвежского института NORSAR. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Данные сейсмологической станции BURAR в момент ЧП на Каховской ГЭС. Обложка © NORSAR

Данные сейсмологической станции BURAR в момент ЧП на Каховской ГЭС. Обложка © NORSAR

Учёные указали на сигнал магнитудой от 1 до 2, зафиксированный румынской сейсмологической станцией BURAR, которая находится в 620 километрах от эпицентра. По данным специалистов, место и время возникновения сигнала совпадают с инцидентом на Каховской ГЭС.

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Напомним, 6 июня дамба Каховской ГЭС разрушилась после ударов со стороны ВСУ, в результате чего уровень воды поднялся в 35 населённых пунктах Херсонской области. По последним данным, в результате подрыва дамбы погибло восемь человек, десять пострадали. Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что все водохранилища Крыма наполнены, несмотря на подрыв Киевом Каховской ГЭС.

Обложка ©

ТАСС / Следственный комитет РФ

Матвей Константинов
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