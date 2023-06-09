Норвежские сейсмологи считают, что дамба Каховской ГЭС могла быть взорвана
Сейсмологи NORSAR: Дамба Каховской ГЭС могла быть взорвана
Дамба Каховской ГЭС могла разрушиться в результате взрыва, считают сейсмологи норвежского института NORSAR. Об этом сообщается на сайте учреждения.
Данные сейсмологической станции BURAR в момент ЧП на Каховской ГЭС. Обложка © NORSAR
Учёные указали на сигнал магнитудой от 1 до 2, зафиксированный румынской сейсмологической станцией BURAR, которая находится в 620 километрах от эпицентра. По данным специалистов, место и время возникновения сигнала совпадают с инцидентом на Каховской ГЭС.
Напомним, 6 июня дамба Каховской ГЭС разрушилась после ударов со стороны ВСУ, в результате чего уровень воды поднялся в 35 населённых пунктах Херсонской области. По последним данным, в результате подрыва дамбы погибло восемь человек, десять пострадали. Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что все водохранилища Крыма наполнены, несмотря на подрыв Киевом Каховской ГЭС.
ТАСС / Следственный комитет РФ