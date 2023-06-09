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9 июня, 09:13

Все водохранилища Крыма наполнены, несмотря на подрыв Киевом Каховской ГЭС

Хуснуллин: Теракт на Каховской ГЭС не повлияет на водоснабжение Крыма

Теракт ВСУ на Каховской ГЭС в Херсонской области не повлияет на водоснабжение Крыма — все водохранилища полуострова наполнены. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Ситуация, сложившаяся в результате разрушения конструкций Каховской ГЭС, не повлияет на водоснабжение Крыма. В настоящий момент все водохранилища в Крыму наполнены. Запасов пресной воды хватит как минимум на 500 дней", сказал он.

МЧС спасло более 1,5 тысячи жителей Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС

МЧС спасло более 1,5 тысячи жителей Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС

Напомним, дамба Каховской ГЭС разрушилась после ударов со стороны ВСУ, в результате чего уровень воды поднялся в 35 населённых пунктах Херсонской области. По последним данным, в результате подрыва дамбы погибло восемь человек, десять пострадали. Накануне глава государства Владимир Путин обсудил с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо ситуацию в регионе, в зону подтопления также прибыл первый замглавы Администрации Президента России Сергей Кириенко.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Александра Вишнякова
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