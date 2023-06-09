Все водохранилища Крыма наполнены, несмотря на подрыв Киевом Каховской ГЭС

Теракт ВСУ на Каховской ГЭС в Херсонской области не повлияет на водоснабжение Крыма — все водохранилища полуострова наполнены. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Ситуация, сложившаяся в результате разрушения конструкций Каховской ГЭС, не повлияет на водоснабжение Крыма. В настоящий момент все водохранилища в Крыму наполнены. Запасов пресной воды хватит как минимум на 500 дней", — сказал он.