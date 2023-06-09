Все водохранилища Крыма наполнены, несмотря на подрыв Киевом Каховской ГЭС
Хуснуллин: Теракт на Каховской ГЭС не повлияет на водоснабжение Крыма
Теракт ВСУ на Каховской ГЭС в Херсонской области не повлияет на водоснабжение Крыма — все водохранилища полуострова наполнены. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Ситуация, сложившаяся в результате разрушения конструкций Каховской ГЭС, не повлияет на водоснабжение Крыма. В настоящий момент все водохранилища в Крыму наполнены. Запасов пресной воды хватит как минимум на 500 дней", — сказал он.
Напомним, дамба Каховской ГЭС разрушилась после ударов со стороны ВСУ, в результате чего уровень воды поднялся в 35 населённых пунктах Херсонской области. По последним данным, в результате подрыва дамбы погибло восемь человек, десять пострадали. Накануне глава государства Владимир Путин обсудил с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо ситуацию в регионе, в зону подтопления также прибыл первый замглавы Администрации Президента России Сергей Кириенко.
ТАСС / Алексей Коновалов