В Крыму рассказали о варианте подачи воды на полуостров прямиком из Днепра

Вопрос по закачке воды насосами из Днепра в Херсонской области в Северо-Крымский канал для подачи в Крым прорабатывается совместно с федеральными властями. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

"Всё это возможно сделать, технически достаточно просто, не надо тянуть трубопроводы на большие расстояния для подачи воды в канал", — отметил Аксёнов.

По словам главы Крыма, самое дорогое — это необходимое оборудование, которое будет установлено на реке Днепр, пишет RT со ссылкой на РИА "Новости".