В Крыму рассказали о варианте подачи воды на полуостров прямиком из Днепра
Аксёнов: Прорабатывается вариант подачи воды по каналу в Крым из Днепра
Вопрос по закачке воды насосами из Днепра в Херсонской области в Северо-Крымский канал для подачи в Крым прорабатывается совместно с федеральными властями. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
"Всё это возможно сделать, технически достаточно просто, не надо тянуть трубопроводы на большие расстояния для подачи воды в канал", — отметил Аксёнов.
По словам главы Крыма, самое дорогое — это необходимое оборудование, которое будет установлено на реке Днепр, пишет RT со ссылкой на РИА "Новости".
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Крым может прожить без воды из Херсонской области. Представитель Кремля уточнил, что в республике есть наработки по обеспечению водой без Северо-Крымского канала, отметив, что там есть определённый "запас прочности" по водоснабжению.
Напомним, из-за ударов ВСУ 6 июня разрушилась дамба Каховской ГЭС в Херсонской области. В зоне подтопления оказалось 35 населённых пунктов, в том числе и Новая Каховка. Местные власти объявили режим ЧС. Согласно последним данным, в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС погибло пять человек. Кроме того, есть почти полсотни пострадавших. При этом за двое суток после инцидента скорость течения Днепра увеличилась в десять раз. Российские спасатели самоотверженно работают в районе Каховской ГЭС под обстрелами.
ТАСС / Сергей Мальгавко