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8 июня, 11:09

В Крыму рассказали о варианте подачи воды на полуостров прямиком из Днепра

Аксёнов: Прорабатывается вариант подачи воды по каналу в Крым из Днепра

Вопрос по закачке воды насосами из Днепра в Херсонской области в Северо-Крымский канал для подачи в Крым прорабатывается совместно с федеральными властями. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

"Всё это возможно сделать, технически достаточно просто, не надо тянуть трубопроводы на большие расстояния для подачи воды в канал", отметил Аксёнов.

Власти оценили угрозу для Крыма из-за разрушений на Каховской ГЭС

Власти оценили угрозу для Крыма из-за разрушений на Каховской ГЭС

По словам главы Крыма, самое дорогое — это необходимое оборудование, которое будет установлено на реке Днепр, пишет RT со ссылкой на РИА "Новости".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Крым может прожить без воды из Херсонской области. Представитель Кремля уточнил, что в республике есть наработки по обеспечению водой без Северо-Крымского канала, отметив, что там есть определённый "запас прочности" по водоснабжению.

Напомним, из-за ударов ВСУ 6 июня разрушилась дамба Каховской ГЭС в Херсонской области. В зоне подтопления оказалось 35 населённых пунктов, в том числе и Новая Каховка. Местные власти объявили режим ЧС. Согласно последним данным, в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС погибло пять человек. Кроме того, есть почти полсотни пострадавших. При этом за двое суток после инцидента скорость течения Днепра увеличилась в десять раз. Российские спасатели самоотверженно работают в районе Каховской ГЭС под обстрелами.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Николь Вербер
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