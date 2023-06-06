"Наработки есть": Песков напомнил о способности Крыма прожить без воды из Херсонской области

В Крыму есть наработки по обеспечению водой без Северо-Крымского канала. Об этом в беседе с журналистами напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что в водоснабжении Крыма предпринимались энергичные шаги ещё до того, как вернули к жизни канал. Поэтому определённые наработки есть", — сказал официальный представитель Кремля.