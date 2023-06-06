"Наработки есть": Песков напомнил о способности Крыма прожить без воды из Херсонской области
Песков: В Крыму есть наработки по водоснабжению без Северо-Крымского канала
В Крыму есть наработки по обеспечению водой без Северо-Крымского канала. Об этом в беседе с журналистами напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что в водоснабжении Крыма предпринимались энергичные шаги ещё до того, как вернули к жизни канал. Поэтому определённые наработки есть", — сказал официальный представитель Кремля.
По его словам, в Крыму есть определённый "запас прочности" по водоснабжению. Сейчас, подчеркнул Песков, специалисты продолжают работать на месте.
"Перекрыли возможность контрнаступления": Депутат объяснил подрыв Каховской ГЭС "криворукостью укронацистов"
Напомним, в результате ночных ударов ВСУ по территории Каховской ГЭС в Херсонской области оказались разрушены 11 из 28 пролётов, вода стала сбрасываться по течению. Сама дамба не повреждена. При этом Новую Каховку уже затопило. Уровень воды там может подняться на 12,5 метра.