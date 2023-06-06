Украинские войска, подорвав Каховскую ГЭС, сами себе перекрыли возможность обещанного контрнаступления на Херсонском направлении. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы, первый зампредседателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

"Криворукие укронацисты хотели, взорвав Каховскую ГЭС, затопить наши позиции по левому берегу Днепра, а добились лишь того, что российские войска отошли повыше, где были заранее подготовлены окопы и блиндажи. А себе они начисто перекрыли возможность контрнаступления на этом направлении — диверсионные группы на лодках, конечно, ещё смогут переправиться, а вот колонны тяжёлой техники уже нет", — отметил парламентарий.