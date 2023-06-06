Депутат объяснил подрыв Каховской ГЭС "криворукостью укронацистов"
Депутат Журавлёв: Подорвав Каховскую ГЭС, ВСУ сорвали своё контрнаступление
Дамба Каховской ГЭС с высоты птичьего полёта. Обложка © Telegram / Херсон.ру
Украинские войска, подорвав Каховскую ГЭС, сами себе перекрыли возможность обещанного контрнаступления на Херсонском направлении. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы, первый зампредседателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.
"Криворукие укронацисты хотели, взорвав Каховскую ГЭС, затопить наши позиции по левому берегу Днепра, а добились лишь того, что российские войска отошли повыше, где были заранее подготовлены окопы и блиндажи. А себе они начисто перекрыли возможность контрнаступления на этом направлении — диверсионные группы на лодках, конечно, ещё смогут переправиться, а вот колонны тяжёлой техники уже нет", — отметил парламентарий.
Для российской стороны сброс воды с Каховской ГЭС не стал критическим, считает Журавлёв. Как заявляли ранее власти Херсонской области, из-за случившегося даже не потребуется масштабно эвакуировать население. Депутат также обратил внимание на то, что сейчас Киев будет всячески пытаться возложить ответственность на Россию. На Западе, кстати, уже с самого утра бросились обвинять Москву. При этом никого уже по традиции не смущает абсурдность таких громких утверждений, резюмировал наш собеседник.
Ранее Лайф писал о том, что в результате ночных ударов ВСУ по территории Каховской ГЭС в Херсонской области оказались разрушены 11 из 28 пролётов, вода стала сбрасываться по течению. В Сети появилось видео сброса воды и последствиями ударов по станции. Власти Новой Каховки заявили, что сама дамба не повреждена. По предварительным данным, гидроэлектростанцию ВСУ могли обстрелять из РСЗО "Ольха".