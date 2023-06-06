Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 июня 2023, 12:43
47585

Депутат объяснил подрыв Каховской ГЭС "криворукостью укронацистов"

Депутат Журавлёв: Подорвав Каховскую ГЭС, ВСУ сорвали своё контрнаступление

Дамба Каховской ГЭС с высоты птичьего полёта. Обложка © Telegram / Херсон.ру

Дамба Каховской ГЭС с высоты птичьего полёта. Обложка © Telegram / Херсон.ру

Украинские войска, подорвав Каховскую ГЭС, сами себе перекрыли возможность обещанного контрнаступления на Херсонском направлении. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы, первый зампредседателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

"Криворукие укронацисты хотели, взорвав Каховскую ГЭС, затопить наши позиции по левому берегу Днепра, а добились лишь того, что российские войска отошли повыше, где были заранее подготовлены окопы и блиндажи. А себе они начисто перекрыли возможность контрнаступления на этом направлении — диверсионные группы на лодках, конечно, ещё смогут переправиться, а вот колонны тяжёлой техники уже нет", — отметил парламентарий.

Для российской стороны сброс воды с Каховской ГЭС не стал критическим, считает Журавлёв. Как заявляли ранее власти Херсонской области, из-за случившегося даже не потребуется масштабно эвакуировать население. Депутат также обратил внимание на то, что сейчас Киев будет всячески пытаться возложить ответственность на Россию. На Западе, кстати, уже с самого утра бросились обвинять Москву. При этом никого уже по традиции не смущает абсурдность таких громких утверждений, резюмировал наш собеседник.

Сальдо предположил, зачем ВСУ понадобилось разрушать Каховскую ГЭС
Сальдо предположил, зачем ВСУ понадобилось разрушать Каховскую ГЭС

Ранее Лайф писал о том, что в результате ночных ударов ВСУ по территории Каховской ГЭС в Херсонской области оказались разрушены 11 из 28 пролётов, вода стала сбрасываться по течению. В Сети появилось видео сброса воды и последствиями ударов по станции. Власти Новой Каховки заявили, что сама дамба не повреждена. По предварительным данным, гидроэлектростанцию ВСУ могли обстрелять из РСЗО "Ольха".

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Госдума
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar