Власти оценили угрозу для Крыма из-за разрушений на Каховской ГЭС

В Крыму нет угрозы подтопления из-за разрушений на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), однако может мелеть Северо-Крымский канал. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.

"В настоящее время запасы воды в канале — порядка 40 миллионов кубометров. Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15–20%, на данный момент имеют около 80% наполнения", — написал он в телеграм-канале.