Власти оценили угрозу для Крыма из-за разрушений на Каховской ГЭС
Аксёнов: Угрозы подтопления в Крыму из-за разрушений на Каховской ГЭС нет
В Крыму нет угрозы подтопления из-за разрушений на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), однако может мелеть Северо-Крымский канал. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
"В настоящее время запасы воды в канале — порядка 40 миллионов кубометров. Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15–20%, на данный момент имеют около 80% наполнения", — написал он в телеграм-канале.
По словам Аксёнова, в настоящий момент в Крыму делают всё, чтобы минимизировать потери воды в канале. В ближайшие дни будут известны динамика и возможные риски. При этом, подчеркнул глава региона, питьевой воды в регионе более чем достаточно.
Напомним, в результате ночных ударов ВСУ по территории Каховской ГЭС в Херсонской области были разрушены задвижки, из-за чего вода стала сбрасываться по течению. В Сети появилось видео с места. По последним данным, на ГЭС разрушены 11 из 28 пролётов. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев уточнил, что сама дамба не пострадала. Вместе с тем появился риск попадания порядка 300 домов в зону подтопления из-за разрушений на ГЭС. Предварительно, гидроэлектростанцию ВСУ могли обстрелять из РСЗО "Ольха".
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