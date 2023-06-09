Захарова: Зеленскому "встанет поперёк горла" расследование подрыва Каховской ГЭС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не удивлена отказом Киева провести международное расследование диверсии на Каховской ГЭС, которое предложил глава Турции Реджеп Эрдоган.

"Не удивлена. Ещё бы. Киевский режим даже списки тех, кого объявил погибшими в Буче, так и не предоставил ООН. Какое уж там расследование теракта на Каховской ГЭС!" — написала она в телеграм-канале.

Захарова добавила, что международное следствие по подрыву станции "встанет поперёк горла" президенту Украины Владимиру Зеленскому. Поэтому глава МИД РФ Дмитрий Кулеба так уверенно нахамил, отвечая каналу "1+1" по поводу инициативы Эрдогана.

"Они (инициаторы расследований. — Прим. Лайфа) просто уже достали своей постоянной игрой в квазисправедливость. <...> Абсолютно понятно, кто есть кто. Отдыхайте, уважаемые. У нас уже был этот опыт. Это всё игра в поддавки с русскими", — высказался украинский дипломат.