Захарова: Зеленскому "встанет поперёк горла" расследование подрыва Каховской ГЭС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не удивлена отказом Киева провести международное расследование диверсии на Каховской ГЭС, которое предложил глава Турции Реджеп Эрдоган.
"Не удивлена. Ещё бы. Киевский режим даже списки тех, кого объявил погибшими в Буче, так и не предоставил ООН. Какое уж там расследование теракта на Каховской ГЭС!" — написала она в телеграм-канале.
Захарова добавила, что международное следствие по подрыву станции "встанет поперёк горла" президенту Украины Владимиру Зеленскому. Поэтому глава МИД РФ Дмитрий Кулеба так уверенно нахамил, отвечая каналу "1+1" по поводу инициативы Эрдогана.
"Они (инициаторы расследований. — Прим. Лайфа) просто уже достали своей постоянной игрой в квазисправедливость. <...> Абсолютно понятно, кто есть кто. Отдыхайте, уважаемые. У нас уже был этот опыт. Это всё игра в поддавки с русскими", — высказался украинский дипломат.
А постпред Киева при ООН Сергей Кислица однозначно заявил, что такое расследование якобы невозможно и не нужно, напомнила Захарова. Но она поспешила успокоить Украину, подчеркнув, что СК РФ уже ведёт следствие.
Напомним, 6 июня дамба Каховской ГЭС разрушилась после ударов со стороны ВСУ, в результате чего уровень воды поднялся в 35 населённых пунктах Херсонской области. По последним данным, погибло восемь человек, более двадцати пострадало. В Турции предложили создать международную комиссию по расследованию подрыва ГЭС, куда войдут представители Москвы, Киева, Анкары и ООН. Тем временем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал "негодяем и украинофобом" экс-ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона, потому что тот обвинил Киев в диверсии.
Getty Images / Russian Foreign Ministry Press Service