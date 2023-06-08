Кулеба обвинил бывшего ведущего Fox News в украинофобии из-за позиции по разрушенной ГЭС

Дмитрий Кулеба, глава Министерства иностранных дел Украины, в эфире передачи "Завтрак с 1+1" назвал негодяем и украинофобом бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона из-за его заявлений о том, что в разрушении Каховской ГЭС виновна Незалежная.

Карлсон в первом эпизоде своего шоу Tucker on Twitter сделал заявление о том, что любой человек, которым двигает желание узнать правду, изучив доказательства, придёт к выводу, что ответственность за разрушение ГЭС лежит именно на Украине. Он уточнил, что уничтожение ГЭС невыгодно обеим сторонам, однако России — в большей степени. Американский журналист добавил, что Киев и прежде планировал подорвать электростанцию.