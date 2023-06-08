Кулеба обвинил бывшего ведущего Fox News в украинофобии из-за позиции по разрушенной ГЭС
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба: Такер Карлсон — негодяй и украинофоб
Дмитрий Кулеба, глава Министерства иностранных дел Украины, в эфире передачи "Завтрак с 1+1" назвал негодяем и украинофобом бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона из-за его заявлений о том, что в разрушении Каховской ГЭС виновна Незалежная.
Карлсон в первом эпизоде своего шоу Tucker on Twitter сделал заявление о том, что любой человек, которым двигает желание узнать правду, изучив доказательства, придёт к выводу, что ответственность за разрушение ГЭС лежит именно на Украине. Он уточнил, что уничтожение ГЭС невыгодно обеим сторонам, однако России — в большей степени. Американский журналист добавил, что Киев и прежде планировал подорвать электростанцию.
"Карлсон — это просто негодяй и украинофоб. И он будет и дальше делать свою грязную работу", — высказался Дмитрий Кулеба.
Ранее Лайф писал о том, что ВСУ в ночь на 6 июня нанесли по Каховской ГЭС серию ударов, из-за чего верхняя часть станции была разрушена. Продолжается эвакуация местных жителей. Подтоплено 35 населённых пунктов. Есть погибшие, многие госпитализированы — число людей, которым потребовалась медицинская помощь, достигло 60.
ТАСС / EPA / MYKOLA TYS