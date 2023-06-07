Опергруппа центрального аппарата МЧС направлена в страдающую от затопления Херсонскую область

Глава МЧС Александр Куренков направил в Херсонскую область оперативную группу центрального аппарата для оказания помощи населению в зоне затопления, вызванного терактом на Каховской ГЭС. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в среду президент Владимир Путин поручил МЧС организовать работу по помощи людям и ликвидации последствий этого бедствия.