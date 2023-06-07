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7 июня, 16:24

Опергруппа центрального аппарата МЧС направлена в страдающую от затопления Херсонскую область

Министр Куренков направил в Херсонскую область опергруппу центрального аппарата МЧС

Глава МЧС Александр Куренков направил в Херсонскую область оперативную группу центрального аппарата для оказания помощи населению в зоне затопления, вызванного терактом на Каховской ГЭС. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в среду президент Владимир Путин поручил МЧС организовать работу по помощи людям и ликвидации последствий этого бедствия.

"Глава МЧС России Александр Куренков направил оперативную группу центрального аппарата МЧС России во главе с замминистра Анатолием Супруновским, которая прибудет в Херсонскую область для координации действий по оказанию всесторонней помощи населению", — говорится в сообщении министерства.

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Путин в разговоре с Эрдоганом назвал теракт на Каховской ГЭС варварским преступлением

Ранее Лайф писал о том, что в результате ударов Вооружённых сил Украины оказалась разрушена Каховская гидроэлектростанция. Она затоплена, как и несколько ближайших населённых пунктов — их всего 35. Пропавшими без вести в результате случившегося числятся по меньшей мере семь человек.

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Марина Калегина
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