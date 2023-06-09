Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий ЧП на Каховской ГЭС

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с разрушением Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом говорится на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что целью работы комиссии должна стать ликвидация последствий крупномасштабного наводнения в Херсонской области, которое произошло в результате украинской диверсии на электростанции.