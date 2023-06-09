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9 июня, 19:06

Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий ЧП на Каховской ГЭС

<p>Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов</p>

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с разрушением Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом говорится на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что целью работы комиссии должна стать ликвидация последствий крупномасштабного наводнения в Херсонской области, которое произошло в результате украинской диверсии на электростанции.

Образовать комиссию президент поручил председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину уже сегодня — 9 июня 2023 года.

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Лайф напоминает, 6 июня дамба Каховской ГЭС разрушилась после ударов со стороны ВСУ, в результате чего уровень воды поднялся в 35 населённых пунктах Херсонской области. По последним данным, погибло восемь человек, более двадцати пострадало. С затопленных территорий эвакуировали более 5,8 тысячи человек, среди них 62 маломобильных и 243 ребёнка. Эвакуировать пострадавших жителей сейчас помогают гуманитарная миссия "Единой России" и региональное отделение партии.

Ирина Фальке
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