Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий ЧП на Каховской ГЭС
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Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с разрушением Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом говорится на сайте Кремля.
Глава государства подчеркнул, что целью работы комиссии должна стать ликвидация последствий крупномасштабного наводнения в Херсонской области, которое произошло в результате украинской диверсии на электростанции.
Образовать комиссию президент поручил председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину уже сегодня — 9 июня 2023 года.
Лайф напоминает, 6 июня дамба Каховской ГЭС разрушилась после ударов со стороны ВСУ, в результате чего уровень воды поднялся в 35 населённых пунктах Херсонской области. По последним данным, погибло восемь человек, более двадцати пострадало. С затопленных территорий эвакуировали более 5,8 тысячи человек, среди них 62 маломобильных и 243 ребёнка. Эвакуировать пострадавших жителей сейчас помогают гуманитарная миссия "Единой России" и региональное отделение партии.