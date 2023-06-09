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9 июня, 17:25

Глава Минпромторга РФ Мантуров прибыл с рабочим визитом в Херсонскую область

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров посетил Геническ в рамках рабочей поездки в Херсонскую область. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

Вице-премьер РФ Денис Мантуров провёл встречу с врио губернатора региона Владимиром Сальдо, а также посетил объекты торговли. Всего в регионе работают порядка 1,2 тысячи магазинов и 20 рынков.

"Розничная торговля в Херсонской области представлена преимущественно небольшими торговыми сетями, рынками и несетевой розницей. Основной розничный оборот сосредоточен на рынках и в небольших магазинах", — уточнили в пресс-службе.

Из-за катастрофы на Каховской ГЭС и подтопления населённых пунктов в приоритете сейчас нестационарная торговля. В пресс-службе подчеркнули, что "регион уже выразил заинтересованность в приобретении нескольких десятков автолавок", Денис Мантуров в свою очередь пообещал оказать поддержку на уровне Правительства и Минпромторга РФ.

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Напомним, 6 июня дамба Каховской ГЭС разрушилась после ударов со стороны ВСУ, в результате чего уровень воды поднялся в 35 населённых пунктах Херсонской области. По последним данным, погибло восемь человек, более двадцати пострадало. С затопленных территорий эвакуировали более 5,8 тысячи человек, среди них 62 маломобильных и 243 ребёнка. Эвакуировать пострадавших жителей также помогает гуманитарная миссия "Единой России" и региональное отделение партии.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Президента РФ

Ирина Фальке
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