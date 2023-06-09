Глава Минпромторга РФ Мантуров прибыл с рабочим визитом в Херсонскую область

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров посетил Геническ в рамках рабочей поездки в Херсонскую область. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

Вице-премьер РФ Денис Мантуров провёл встречу с врио губернатора региона Владимиром Сальдо, а также посетил объекты торговли. Всего в регионе работают порядка 1,2 тысячи магазинов и 20 рынков.

"Розничная торговля в Херсонской области представлена преимущественно небольшими торговыми сетями, рынками и несетевой розницей. Основной розничный оборот сосредоточен на рынках и в небольших магазинах", — уточнили в пресс-службе.