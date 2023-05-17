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17 мая, 17:59

Минпромторг и ФАС отслеживают цены на социально значимые товары в новых регионах

Минпромторг РФ совместно с ФАС ведёт в новых регионах еженедельный мониторинг цен на социально значимые товары, параллельно ведётся работа по совершенствованию логистики. Об этом сообщил глава министерства Денис Мантуров.

"У нас еженедельно ведётся работа совместно с Росстатистикой, ФАС и регионами в части мониторинга цен. Работаем непосредственно с торговыми точками для формирования единого подхода по ценам, и самая главная задача на сегодняшний день — это обеспечить логистику", — приводит комментарий министра РИА "Новости".

Глава ведомства заметил, что с прошлого года была проделана большая работа для обеспечения "ритмичной доставки продуктов питания и промышленной продукции для новых регионов", поспособствовало этому расширение пропускных пунктов.

"Сейчас устанавливаются досмотровые комплексы, которые обеспечат ещё большую пропускную способность", — добавил Мантуров.

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Ранее в Минпромторг поступило требование депутата Госдумы сделать срок годности на продуктах заметнее. На информационный блок предлагается выделять не менее 20% площади потребительской упаковки.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Ирина Фальке
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