В Госдуме потребовали сделать срок годности на продуктах заметнее

Блоки информации о сроках годности на упаковках продуктов нужно увеличить, чтобы их было удобнее увидеть и прочитать потребителю. С таким предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов, сообщает газета "Известия".

В соответствующем письме на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова парламентарий указал, что производители часто делают шрифт очень мелким либо включают его в основной текст описания продукта. Это создаёт трудности для покупателей, а для пенсионеров мелкие цифры нечитаемы.

Так, депутат предложил внести изменения в нормативно-правовые акты с требованием выделять на информационный блок "не менее 20% площади потребительской упаковки". В Обществе защиты прав потребителей напомнили, что маркировка должна быть читабельной, а надписи, знаки, символы "должны быть контрастными фону". Дата изготовления, срок годности и информация о месте нанесения этих сведений указываются шрифтом высотой не менее 0,8 мм для строчных букв.

Однако эксперты отнеслись к предложению депутата неоднозначно: некоторые считают, что это может создать препятствия для продвижения на российском рынке товаров из стран ЕАЭС с одной стороны, а с другой — потребовать дополнительных расходов на изменения в упаковке у российских производителей. Другие специалисты назвали инициативу своевременной, так как проблема со сроками годности стоит в РФ довольно-таки остро и входит в топ-3 самых выявляемых Роспотребнадзором.

Однако 20% от площади потребительской упаковки не тот критерий, который может помочь решить проблему, убеждены они. По мнению специалистов, стоит создать систему, запуск которой будет блокировать продажу просроченной продукции уже на кассе.