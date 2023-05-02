В Госдуме потребовали сделать срок годности на продуктах заметнее
"Известия": В Госдуме потребовали увеличить блок со сроком годности на 20%
Блоки информации о сроках годности на упаковках продуктов нужно увеличить, чтобы их было удобнее увидеть и прочитать потребителю. С таким предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов, сообщает газета "Известия".
В соответствующем письме на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова парламентарий указал, что производители часто делают шрифт очень мелким либо включают его в основной текст описания продукта. Это создаёт трудности для покупателей, а для пенсионеров мелкие цифры нечитаемы.
Так, депутат предложил внести изменения в нормативно-правовые акты с требованием выделять на информационный блок "не менее 20% площади потребительской упаковки". В Обществе защиты прав потребителей напомнили, что маркировка должна быть читабельной, а надписи, знаки, символы "должны быть контрастными фону". Дата изготовления, срок годности и информация о месте нанесения этих сведений указываются шрифтом высотой не менее 0,8 мм для строчных букв.
Однако эксперты отнеслись к предложению депутата неоднозначно: некоторые считают, что это может создать препятствия для продвижения на российском рынке товаров из стран ЕАЭС с одной стороны, а с другой — потребовать дополнительных расходов на изменения в упаковке у российских производителей. Другие специалисты назвали инициативу своевременной, так как проблема со сроками годности стоит в РФ довольно-таки остро и входит в топ-3 самых выявляемых Роспотребнадзором.
Однако 20% от площади потребительской упаковки не тот критерий, который может помочь решить проблему, убеждены они. По мнению специалистов, стоит создать систему, запуск которой будет блокировать продажу просроченной продукции уже на кассе.
Ранее Лайф писал, что на Камчатке обнаружили полтора миллиона просроченных яиц. Установлено, что АО "Пионерское" с 21 января по 31 марта незаконно продлевало сроки годности на продукцию более чем на два месяца.
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