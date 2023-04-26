На Камчатке обнаружили полтора миллиона просроченных яиц

На птицефабрике АО "Пионерское" в Камчатском крае на два с половиной месяца продлили сроки годности почти 1,5 миллиона куриных яиц. Нарушение выявил Россельхознадзор.

"Установлено, что АО "Пионерское" с 21 января по 31 марта незаконно продлевало сроки годности на продукцию более чем на два месяца. Всего продлены сроки годности на 1 424 990 штук куриных яиц. Управлением Россельхознадзора по выявленным фактам предприятию выдано четыре предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований", — рассказали ИА "Кам 24" в ведомстве.

О нарушениях на фабрике Россельхознадзору стало известно в феврале. Тогда сообщалось о продлении сроков годности на 876 000 яицах. В ведомстве также отметили, что нарушения удалось выявить благодаря информации от аналитических модулей, которые были загружены во ФГИС "Меркурий".