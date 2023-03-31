Россия отказалась от молочной продукции из Армении

Россельхознадзор попросил ветеринарную службу Армении приостановить поставки молочной продукции в Россию с 5 апреля 2023 года.

"Учитывая результаты переговоров и неудовлетворительные результаты инспекции, о которых сообщалось ранее, Россельхознадзор обратился в ветеринарную службу Армении с просьбой приостановить с 5 апреля 2023 года сертификацию молочной продукции в Россию со всех предприятий страны", — сказано в сообщении ведомства.

Там также добавили, что недавно были проинспектированы молокоперерабатывающие предприятия Армении. По их итогам ветслужбы обеих стран провели собеседование. На нём озвучено, что армянская ветеринарная служба не может гарантировать безопасность продукции для российских получателей.

По данным ведомства, возобновление поставок будут обсуждать дополнительно. Но это возможно уже после того, как армянская сторона устранит нарушения.