Кишечную палочку выявили в 11% свердловской молочной продукции

Специалисты провели почти 460 исследований и взяли 140 проб, из которых 16 не соответствовали требованиям нормативных документов, уточнила пресс-секретарь Россельхознадзора по региону. В ходе проверки эксперты выявили отклонения по количеству молочнокислых микроорганизмов, бифидобактерий, дрожжей и плесени, а также обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Как отметил портал, референтный центр уже сообщил заказчикам обо всех выявленных нарушениях.