Кишечную палочку выявили в 11% свердловской молочной продукции
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Кишечную палочку обнаружили в 11% свердловской молочной продукции. Об этом свидетельствуют итоги проверки испытательной лаборатории Свердловского референтного центра Россельхознадзора, передаёт ЕАН.
Специалисты провели почти 460 исследований и взяли 140 проб, из которых 16 не соответствовали требованиям нормативных документов, уточнила пресс-секретарь Россельхознадзора по региону. В ходе проверки эксперты выявили отклонения по количеству молочнокислых микроорганизмов, бифидобактерий, дрожжей и плесени, а также обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Как отметил портал, референтный центр уже сообщил заказчикам обо всех выявленных нарушениях.
Ранее кишечную палочку обнаружили в 40% роллов "Филадельфия". Более того, в ходе проверки превышения по количеству микроорганизмов были зафиксированы в 100% случаев. Врач объяснила россиянам, как кишечная палочка при отравлении роллами "ломает" клетки организма, а академик РАН Геннадий Онищенко поспешить успокоить любителей японской кухни. Эксперт отметил, что никто не будет из-за этого запрещать популярное блюдо.