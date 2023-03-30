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30 марта, 14:36

Кишечную палочку выявили в 11% свердловской молочной продукции

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Кишечную палочку обнаружили в 11% свердловской молочной продукции. Об этом свидетельствуют итоги проверки испытательной лаборатории Свердловского референтного центра Россельхознадзора, передаёт ЕАН.

Специалисты провели почти 460 исследований и взяли 140 проб, из которых 16 не соответствовали требованиям нормативных документов, уточнила пресс-секретарь Россельхознадзора по региону. В ходе проверки эксперты выявили отклонения по количеству молочнокислых микроорганизмов, бифидобактерий, дрожжей и плесени, а также обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Как отметил портал, референтный центр уже сообщил заказчикам обо всех выявленных нарушениях.

Ранее кишечную палочку обнаружили в 40% роллов "Филадельфия". Более того, в ходе проверки превышения по количеству микроорганизмов были зафиксированы в 100% случаев. Врач объяснила россиянам, как кишечная палочка при отравлении роллами "ломает" клетки организма, а академик РАН Геннадий Онищенко поспешить успокоить любителей японской кухни. Эксперт отметил, что никто не будет из-за этого запрещать популярное блюдо.

Не только кишечная палочка: Что ещё может плодиться в роллах "Филадельфия" и откуда оно там берётся

Не только кишечная палочка: Что ещё может плодиться в роллах "Филадельфия" и откуда оно там берётся

Николь Вербер
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