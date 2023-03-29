"На ваших руках тоже есть": Онищенко вступился за кишащие кишечной палочкой роллы

Запрещать роллы "Филадельфия" после скандала с найденной в них кишечной палочкой нет необходимости, эти бактерии живут даже на руках человека, заявил академик РАН Геннадий Онищенко. По мнению эксперта, "Роскачество" должно было провести исследование совместно с Роспотребнадзором.

"На ваших руках сегодня я точно кишечную палочку найду, но это не значит, что я должен запретить ваши руки. Пусть "Роскачество" передаст результаты исследований в Роспотребнадзор, там разберутся, а не сразу выносить и третировать общественное мнение. Надо поднять вопрос ответственности за такого рода информацию, идущую от внешне солидных организаций", — сказал Онищенко в разговоре с NEWS.ru.

Академик подчеркнул, что "запрещать всё нельзя и не нужно", надо разбираться в каждом конкретном случае. Наличие палочки в 40% роллов он объяснил тем, что если "купить два ролла, то в одном будет кишечная палочка, а в другом — нет, получится 50%".

По мнению диетолога Елены Соломатиной, речь здесь точно не идёт о смертельной опасности. Она объяснила, что кишечная палочка — это наш "условно патогенный сожитель, который при нормальной работе иммунной системы спокойно существует в организме". Но когда бактерий становится много, то организм пытается от них избавиться, как при отравлении. Извне получить инфекцию можно через грязные руки, заражённые продукты и воду.

"Такие продукты не могут долго находиться вне своего температурного режима. Даже если вы взяли свежие роллы на работу, а они у вас какое-то время постояли не в холодильнике, вы можете заразиться. Смертельной опасности для человека нет, но с ЖКТ придётся помучиться", — пояснила врач в беседе с телеканалом "360".