Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

29 марта, 07:35

Кишечная палочка обнаружена почти в половине популярнейших в России роллов

В 40% роллов "Филадельфия" нашли кишечную палочку

Плохие новости для любителей японской кухни: "Роскачество" по итогам проверки обнаружило кишечную палочку почти в половине роллов "Филадельфия", которые пользуются особой популярностью у россиян. Об этом сообщил глава ведомства Максим Протасов.

"В 40% роллов, исследованных нами, обнаружена кишечная палочка (колиформные бактерии). В 100% случаев, то есть во всех роллах "Филадельфия", которые вошли в закупку (и из ресторанов, в том числе премиум-сегмента, и из торговых сетей, и из специализированных магазинов формата take away), выявлены превышения по количеству микроорганизмов (КМАФАнМ)", — приводит его слова газета "Известия".

Протасов объяснил, что причина этого может крыться в неправильном хранении продуктов. Вероятно, сотрудники общепита не соблюдают температурный режим на кухне и санитарно-гигиенические нормы в процессе готовки. Вместе с тем он отметил, что роллы не являются рыбным изделием, поскольку содержание рыбы в них составляет лишь 9–31% от удельного веса, хотя должно быть более 40%. Теперь "Роскачество" планирует выступить с инициативой по нормированию микробиологических показателей в роллах.

Названо 7 ингредиентов, которые сделают любые суши афродизиаком

Названо 7 ингредиентов, которые сделают любые суши афродизиаком

Ранее Лайф рассказывал, что в Екатеринбурге у нескольких клиентов суши-маркета обнаружили сальмонеллёз. Среди пострадавших есть даже ребёнок. К слову, при проверке павильона были выявлены множественные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
  • Новости
  • Роскачество
  • суши
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров