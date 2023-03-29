Кишечная палочка обнаружена почти в половине популярнейших в России роллов

Плохие новости для любителей японской кухни: "Роскачество" по итогам проверки обнаружило кишечную палочку почти в половине роллов "Филадельфия", которые пользуются особой популярностью у россиян. Об этом сообщил глава ведомства Максим Протасов.

"В 40% роллов, исследованных нами, обнаружена кишечная палочка (колиформные бактерии). В 100% случаев, то есть во всех роллах "Филадельфия", которые вошли в закупку (и из ресторанов, в том числе премиум-сегмента, и из торговых сетей, и из специализированных магазинов формата take away), выявлены превышения по количеству микроорганизмов (КМАФАнМ)", — приводит его слова газета "Известия".

Протасов объяснил, что причина этого может крыться в неправильном хранении продуктов. Вероятно, сотрудники общепита не соблюдают температурный режим на кухне и санитарно-гигиенические нормы в процессе готовки. Вместе с тем он отметил, что роллы не являются рыбным изделием, поскольку содержание рыбы в них составляет лишь 9–31% от удельного веса, хотя должно быть более 40%. Теперь "Роскачество" планирует выступить с инициативой по нормированию микробиологических показателей в роллах.