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7 марта, 16:25

В Екатеринбурге несколько клиентов суши-маркета заразились сальмонеллёзом

В Екатеринбурге клиенты суши-маркета заразились сальмонеллёзом, среди пострадавших — один ребёнок. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Свердловской области.

"Клиенты суши-маркета "Фишка 96" заразились сальмонеллёзом. На данный момент заболевших четверо. Госпитализировано три человека", — указано в сообщении.

По факту случившегося ведомство уже организовало эпидрасследование. В павильоне, из которого осуществлялась доставка блюд японской кухни, выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В пробах продукции специалисты, в частности, обнаружили бактерии группы кишечной палочки. На суши-маркет в настоящее время наложен запрет деятельности, соответствующие материалы переданы в суд.

Мать-одиночка устроилась на работу в "Ашан" и в первый же день отравилась в местной столовой

Мать-одиночка устроилась на работу в "Ашан" и в первый же день отравилась в местной столовой

А ранее Лайф писал, как ребёнок из подмосковного Подольска едва не умер от отёка Квинке, а ещё четверых человек забрали в больницу с отравлением после дезинсекции в ТЦ "Буратино".

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Freepik

Наталья Исакова
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