Мать-одиночка устроилась на работу в "Ашан" и в первый же день отравилась в местной столовой

22-летняя москвичка Анастасия хотела устроиться на работу в "Ашан", но вместо этого получила пищевое отравление, хамство в свой адрес, едва не перешедшее в рукоприкладство, — и всё это в первый рабочий день. Об этом говорится в большом расследовании Лайфа, посвящённом работе французской сети супермаркетов.

Устроиться на работу в "Ашан" ей удалось лишь с третьей попытки: девушку дважды вызвали на собеседование на позицию приёмщика склада, но отказывали по гендерным причинам, нарушая, таким образом, 3-ю статью Трудового кодекса: мол, соискатель автоматически не подходит, если он — не мужчина. Наконец собеседнице Лайфа предложили должность повара на кухне и тут же направили на фиктивное обследование для получения медицинской книжки за 2600 рублей. Когда все формальности с бумагами и оформлением были выполнены, новоиспечённым сотрудникам наконец разрешили перекусить. К слову, поначалу нашей героине местная столовая понравилась — вкусная и недорогая пища, обед обошёлся всего в 48 рублей. Но радовалась она недолго.

"Мне стало плохо, когда я начала разделывать мясо. В первый раз я не успела добежать до уборной, у меня выворачивается душа, где вот эти все палеты. Мне становится всё хуже и хуже, и я просто ухожу в туалет, меня там снова выворачивает", — делится подробностями Анастасия.

Вызвать врача новенькой сотруднице никто не предложил, а вместо этого посоветовали написать заявление на отгул. В больнице девушке диагностировали бактериальное пищевое отравление, а на работе Анастасию уволили и за отработанное время ей ничего не заплатили.

"Мне сказали, что я самозванка, у меня не может быть никакого отравления, если бы у меня было отравление, то я бы сейчас здесь не стояла. Якобы врачи мне поставили неправильный диагноз, то есть у меня нет пищевого отравления, я симулянт. Грубили жёстко, мол, мы сейчас тебя отсюда вынесем", — рассказала девушка.

Подробнее о других ужасах работы в "Ашане" читайте в расследовании Life.ru.