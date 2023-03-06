Тухлое место и крысиный рататуй: Как работают в "Ашане" В редакцию Лайфа обратилась мать-одиночка, отравившаяся на работе, а затем уволенная за это. Агент SHOT отправился инспектировать французскую сеть гипермаркетов, ему есть что рассказать. 5 марта, 23:40 Фото © LIFE / Андрей Тишин / Анна Мосевина

Отравление за 48 рублей

— Если хочешь жить *** [плохо], иди работать в "Ашан", потому что никакого уважения ни к работникам, ни к чему там в принципе и нет, — свой опыт работы 22-летняя москвичка Анастасия теперь вспоминает только так — с матом и злым сарказмом. Мать-одиночка хотела устроиться на работу в "Ашан", но вместо этого получила пищевое отравление, хамство в свой адрес, едва не перешедшее в рукоприкладство. И всё это в первый рабочий день.

В известную сеть гипермаркетов Анастасии удалось устроиться лишь с третьей попытки. Сначала девушка претендовала на позицию приёмщика склада. Кадровик приглашал соискательницу на собеседование — результат один и тот же.

— Ты выделяешь время своё, чтобы приехать, и, по сути, получаешь отказ, потому что просто ты им не подходишь, потому что ты не мужик.

Когда Анастасия напомнила HR-специалисту про 3-ю статью Трудового кодекса ("Каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав"), ей предложили должность повара на кухне и тут же направили на обследование для получения медицинской книжки. Обследование оказалось, по сути, фиктивным. За 2600 рублей врачи, по словам Анастасии, только делали вид, что проводят осмотр. Все процедуры заняли около часа.

Фото © LIFE

— Ты заходишь, на тебя почти даже не смотрят. Жалобы есть — нет. Тыщ! Всё! В среднем на прохождение одного врача ну минуты полторы. Самое большое — это гинеколог, потому что там надо раздеваться, и всё. Дичайший конвейер.

Но и в таком незамысловатом "осмотре" нашлось место для унижения, и, как выяснилось, это было только начало.

— Мне дали вот такую малюсенькую баночку для анализов. Я говорю: "Хорошо, а у вас есть здесь уборная?" Говорят: "Нет, идите в общественный туалет". Я такая: "Здорово!" А на улице не май месяц, на улице холодно, а общественный туалет не работает в 08:27. Нашла, получается, какой-то фитнес-центр. Говорю: "Я вам денег заплачу — мне нужен туалет!" Ну они говорят: "Иди давай!"

Затем — устройство. Кипы подписанных бумаг (в том числе о неразглашении), пятичасовой инструктаж по безопасности. Когда все формальности были выполнены, новоиспечённым сотрудникам разрешили перекусить. Нашей героине поначалу столовая понравилась — вкусная и недорогая пища, обед обошёлся всего в 48 рублей. Но радовалась она недолго.

— Мне дали разделывать мясо, и первое моё ухудшенное состояние началось на моменте, когда я разделывала мясо, — вспоминает Анастасия. — Мне становится немножечко плохо. В первый раз я не успела добежать до уборной, у меня выворачивается душа, где вот эти все палеты. Мне становится всё хуже и хуже, и я просто ухожу в туалет, меня там снова выворачивает.

Реакция на ухудшающееся самочувствие сотрудника у руководства была одна — они всё пытались выяснить, не беременна ли Анастасия. Вызвать врача никто не предложил. Вместо этого девушке посоветовали написать заявление на отгул и заниматься своим здоровьем самостоятельно. В больнице Анастасии диагностировали бактериальное пищевое отравление и отправили лечиться домой.

Ещё по дороге к врачу нашей героине позвонила женщина из отдела кадров "Ашана" и приказным тоном заявила, что завтра же нужно явиться на работу, чтобы расторгнуть трудовой договор. Дескать, на сотрудницу было много жалоб — и это всего за полчаса работы.

— Мне сказали, что я самозванка, у меня не может быть никакого отравления, если бы у меня было отравление, то я бы сейчас здесь не стояла. Якобы врачи мне поставили неправильный диагноз, то есть у меня нет пищевого отравления, я симулянт. Грубили жёстко, мол, мы сейчас тебя отсюда вынесем. У меня были уже эмоции через край, я уже начала плакать. Эта вся обида скопилась, и когда ты плачешь и немножко разговариваешь на повышенных тонах, тебе говорят, что тебя сейчас отсюда вынесут.

Итог печальный и предсказуемый. Анастасию уволили за то, что она отравилась. За отработанное время ей ничего не заплатили.

Рабы торговых залов

После того как Анастасия обратилась в нашу редакцию, мы отправили своего агента трудоустраиваться в "Ашан".

Фото © LIFE

Собеседование на позицию сотрудника торгового зала ночной смены задержалось на час и заняло 10 минут. Затем — традиционное обследование в медцентре, где, как и у Анастасии, не обошлось без унизительного поиска уборной, чтобы наполнить баночку. Длинный инструктаж по технике безопасности, формальности с фотографиями на пропуск и выдачей формы (после увольнения — сдать) — и наш сотрудник наконец оказывается в торговом зале.

В его обязанности входит ротация продуктов — убрать просрочку с полок, поставить туда свежие продукты. Надо признать, что внешне "Ашан" выглядит сравнительно прилично, во всяком случае, лучше складов "Вайлдберриз" и "Озон". Однако старожилы компании видели всякое.

Фото © LIFE

— Я помню крыс, когда их нашествие было. Они внаглую носились между рядами, даже днём, когда народ был. Французский магазин, что вы хотели, без рататуя никак, — хохмит один из "коллег" нашего агента.

По словам сотрудников Ашана, работа здесь — это строгий режим от звонка до звонка. Перекуры — в зависимости от настроения охраны, обед — строго по часам, в туалет — только с разрешения начальника. Смена с 23 до 8 часов. Зарплата — 47 тысяч рублей в месяц. В феврале, например, пришлось бы отработать 18 ночных смен из 28 возможных.

— В "Ашане" я заметил, что мы — простые работяги — бесправные и получаем меньше всех, никто нас ни во что не ставит, — вспоминает наш агент. — Кажется, что охрана тут всеми управляет, они как привилегированный класс. Везде по магазину стоят видеокамеры, служба безопасности очень серьёзно работает и смотрит за каждым движением каждого сотрудника. То есть там нельзя стоять зевать, надо всё время пахать. В один день работал очень грубый охранник, всё время хамил. Вообще, я почувствовал, что там охранники очень своеобразные ребята, всех в страхе держат.

По рассказам сотрудников "Ашана", у охраны есть специальная "красная книга", куда вносят все прегрешения персонала.

Фото © LIFE

Ради эксперимента наш агент специально опоздал на смену на полтора часа, а затем работал спустя рукава. Правда, долго отлынивать от работы не вышло.

— Я постарался особо не напрягаться по работе, за что меня назвали самым косячным стажёром, — рассказал наш агент. — Но из-за зоркого глаза службы безопасности у меня не получилось филонить, они замечают, даже если ты просто перестаёшь двигаться, и напоминают, что ты пришёл сюда работать. Парни говорят, что нужно хотя бы делать вид, как будто ты работаешь, даже если уже делать нечего и всю работу закончили, всё равно продолжай создавать видимость работы.

Более опытные сотрудники рассказывают, что начальству всё равно, сколько человек вышло на смену, — всю работу надо успеть сделать к утру. При этом объём выполненной работы на зарплату не влияет. Бывает, приходится пахать одному за троих, а если не успел закончить все задачи, заставляют писать объяснительную записку.

Фото © Shutterstock

За качеством продукции в "Ашане" следят так же, как и за дисциплиной среди сотрудников. За просрочку на прилавке или грязь в торговом зале обязательно оштрафуют. Есть и плюсы для персонала: говорят, если долго работать, зарплату постепенно поднимают. И всё же такая работа мало похожа на ту картину, что рисует гипермаркет в своих рекламных буклетах. Во всяком случае, довольных жизнью людей с широкими улыбками на лицах нашему агенту среди рядовых сотрудников встретить так и не удалось.

Почему в российском "Ашане" работникам платят мало, но заставляют много работать? 0 Так владельцы "Ашана" меньше тратят и больше зарабатывают Потому что работники позволяют так обращаться с собой А как иначе держать низкие цены на товары

Авторы Алексей Краузе