Диспетчеры на прикорме, блатные коллеги, клиенты-скупердяи: Как устроен мир автокурьеров Wildberries Каждый день на дороги российских городов выезжают сотни автокурьеров Wildberries. Их завлекали на работу приличными заработками, но на деле они получают копейки, их штрафуют и устраивают им козни. 29 декабря, 23:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / РБК / Владислав Шатило © Shutterstock

Один день из жизни вологодского курьера

— Вся дорога убитая, а последние 60 километров вообще каша, песок с водой, — негодует курьер Wildberries Go Маша. — Похоже, я могу попросту застрять, а ведь здесь нет связи и ни души на дороге. Грузилась с 3:30 ночи, в пути с 6:00. Сейчас на часах 13:00, и я ещё не приехала. За это приключение я получу чуть больше 3000 рублей. На бензин уже ушло 5000 (у меня кроссовер), обратно ещё столько же. Я убила машину, время, силы, и по деньгам в большом минусе. Как это понимать?

Ночью Маша загрузилась в Вологде. Ей нужно было отвезти 30 коробок в пункт выдачи заказов (ПВЗ), расположенный в посёлке Луза Кировской области. Между населёнными пунктами около 530 километров. Она рассчитывала заработать, но уже на полпути поняла, что её обманули.

Фото © LIFE

В ответ диспетчер запросил номер заказа и замолчал — отстранился от решения проблемы. И хотя бы она была единственной!

— Я работаю в фирме с июля этого года, — делится с Лайфом Маша. — За это время чего только не увидела — забастовки, потасовки. С каждым месяцем становится только хуже, руководство постоянно вводит новые правила. Недавно ввели "ответственность за брак", то есть если я доставлю дорогой бракованный (не по моей вине) товар, то штраф будет наложен не только на кладовщиков, но и на курьера. Я уже думаю уволиться.

Закрытый мир доставщиков

Автокурьер — одна из востребованных сегодня профессий. Для того чтобы им стать, нужно не так и много: водительское удостоверение и машина (иногда даже не собственная — по доверенности). Каких-то особенных требований, как, например, к профессиональным водителям, к доставщикам нет. Из-за того что подобная деятельность государством никак не регламентирована и не регулируется, в последнее время владельцы курьерских фирм пользуются своим положением, прописывая удобные для себя правила работы сотрудников.

Например, внутри каждой службы доставки формируется класс привилегированных курьеров, сумевших наладить хорошие отношения "со старшими". Им достаются самые короткие маршруты и самые большие заказы. За попытку выйти на занятые линии новичков могут попросту избить.

Фото © LIFE

Ещё одним фактором успешной работы являются диспетчеры, эти маршруты составляющие. От них зависит, прокатится ли курьер по ближайшим окрестностям с максимумом заказов или отправится за сотни километров по паршивым дорогам или даже бездорожью. Если диспетчер к кому-то из водителей относится предвзято, доставщик вполне может начать работать в минус. Поэтому с ними курьеры предпочитают как минимум не ссориться.

Штрафы накладываются по самым разным поводам — бывают за битый товар, а бывают, похоже, и от балды: таким образом менеджеры компании могут перевешивать свою недостачу на рядовых водителей.

— У меня друг работает на складе, с него недавно из зарплаты вычли 20 тысяч, говорят, за какую-то провинность в сентябре. И вообще непонятно за что: доказательств нет, записи с камеры за сентябрь тоже нет, — рассказывает курьер Wildberries Go Маша.

Фото © LIFE

На максимальную прибыль могут рассчитывать лишь владельцы просторных, простых, непрожорливых и недорогих в обслуживании легковушек. Только они позволят курьеру взять максимум товара и меньше тратиться на ремонт машины: он случится обязательно спустя уже пару месяцев работы.

Как Wildberries Go не даёт заработать

Корреспонденты Лайфа устроились на работу в Wildberries Go, установив фирменное приложение на мобильный телефон и зарегистрировавшись в системе. В качестве рабочего автомобиля указали обыкновенную легковушку. Первая же попытка получить заказ в распределительном центре Красногорска оказалась тщетной. В одном из мессенджеров курьерам написал некий диспетчер Чынгыз, сообщивший, что заказ оформит, только если на маршрут выйдет микроавтобус или грузовик. По телефону поговорить с Чынгызом не удалось, мужчина, по его же собственным словам, работает не в России, а в Киргизии.

Фото © LIFE

Та же картина ждала в распределительном центре, расположенном в московском районе Текстильщики. Здесь корреспонденту из Лайфа также посоветовали не тратить время на поиски заказов без грузовика.

— Возьми какую-нибудь "газель" и хватит, — написал в общем чате один из водителей. — Взял, допустим, 50 коробок — и до вечера заработал пять тысяч, за два рейса — уже девять тысяч. Но тебе нужна ещё тележка. Разные есть [точки доставки], у некоторых шлагбаум — нужно будет таскать коробки.

Бывалый доставщик дал совет беречь товар, так как оплату битых или бракованных вещей компания перекладывает на плечи водителя, а также предупредил по поводу "блатных" курьеров, поделивших самые доходные маршруты.

Несмотря на то что маршруты закреплены, в Текстильщиках нам удалось взять четыре коробки — это максимум из того, что влезло в легковушку. На доставку товара ушло примерно три часа из-за некорректной работы приложения. В нём неточно указывались адреса, и каждый раз приходилось кружить по окрестностям. Доход трёхчасовой поездки: чуть больше 400 рублей. Минус ГСМ и амортизация авто. Негусто.

Из этого эксперимента Лайф также выяснил, что цена доставки разнится от региона к региону. Если по Москве платят 100 рублей за коробку, то в области цена уже ниже. В подмосковной Лобне за развоз четырёх коробок курьеры из Лайфа заработали всего 381 рубль, но, впрочем, за меньшее время — потратили всего полтора часа.

Как работают автокурьеры в Москве

Фото © LIFE

Не считая Wildberries Go, в Москве работают десятки фирм, занимающихся доставкой товаров из интернет-магазинов, работа в них тоже далека от сахарной.

— Это только кажется, что в Москве дороги везде хорошие. Попробуйте покататься по дворам городских окраин — колеса в ямах можно оставить на раз, — в разговоре с Лайфом злится курьер Сергей. — После первого месяца работы попал на ремонт подвески. Потом в одном из дворов, сдавая назад, расчесал правый борт торчащим из земли металлическим прутом. Где-то чиркнул бампер. В общем, всё, что заработал за два месяца, потратил на ремонты.

В сферу доставки товаров собеседник Лайфа попал вынужденно: перед самой пандемией 2020 года лишился работы. Когда ввели карантин, работа автокурьера предполагала и какой-то заработок, и легальный способ перемещения по Москве. В собственности была старенькая "мазда-3", поэтому Сергей, недолго думая, устроился возить коробки в одну из небольших логистических фирм, работающих внутри столичного региона.

— Работа жёсткая и тяжёлая, — продолжает курьер, — чтобы не потерять несколько часов в очереди на загрузку, приезжать к складу нужно задолго до начала его работы, часам к пяти-шести утра.

Приехавшие на точку загрузки водители отмечаются в списке. При этом кладовщики его придерживаются не всегда, часто начинают с блатных. В это время десятки людей ждут выдачи: курят, пьют кофе из вендинговых автоматов. Долгое ожидание выматывает, все нервничают, иногда на почве выяснения очерёдности случаются драки.

Фото © LIFE

Почему не любят хрущёвки и элитные ЖК

После того как машина забивается под завязку, впереди целый день поездок по выданному диспетчером маршруту. Хуже всего, когда он пролегает по району с хрущёвками без лифтов. Многие жители последних этажей походам по магазинам предпочитают заказать продукты, воду и бытовую химию в Интернете и получить коробки на пороге своей квартиры. При этом доплаты за подъём тяжестей пешком по лестнице обычно не предусмотрены.

— Не очень здорово ездить и по элитным ЖК. Зачастую припарковаться у подъезда невозможно из-за закрытой территории комплексов. Приходится искать парковку где-то на улице, и не всегда она будет рядом с адресом. Если коробок несколько и они вдобавок тяжёлые, приходится делать несколько ходок от машины до квартиры и терять время, — сетует собеседник. — Для подобных случаев я даже обзавёлся двухколёсной тележкой, в машине храню её между сиденьями первого и второго рядов.

Время для курьера — ценный ресурс, ведь заработок начисляется за количество доставок. Дольше возишься с одним клиентом — меньше точек успеешь объехать. А не дождавшиеся заказов могут и нажаловаться — в этом случае штраф неизбежен. Поэтому многие курьеры даже не тратят время на обед, перекусывают прямо за рулём.

— Чаевые дают, но немного и нечасто. Как правило, суют 50–100 рублей, кто победнее, иногда угощают конфетами. Больше 300 рублей за день у меня не выходило ни разу, а вот девушкам платят охотней — у них, бывает, и до тысячи рублей в день выходит.

— Как ни странно, самые большие скряги — это московские толстосумы, живущие в роскошных ЖК на юго-западе Москвы, в которых, бывает, на одном этаже располагается всего одна квартира. От них чаевых не дождёшься никогда, — говорит Сергей.

Фото © LIFE

Компенсационные расходы курьерам — на бензин и мобильную связь — предусмотрены во многих курьерских компаниях, но полностью затраты всё равно не покрывают. Также обычно не оплачиваются штрафы ГИБДД и МАДИ, в том числе и за неправильную парковку во время ожидания загрузки у ворот склада.

У курьеров тоже есть дедовщина

Новичкам тяжело особенно: после краткого инструктажа, который обычно никто сразу не усваивает, новых доставщиков ставят на линию и со всеми процедурами типа оформления путевого листа, получения товара, итоговой дневной отчётности они остаются один на один. Подсказывать и объяснять ни у кого из аксакалов доставки нет ни времени, ни желания — здесь сказывается внутренняя конкуренция.

— У нас дедовщина проявляется в том, что новым сотрудникам практически невозможно попасть на хорошие маршруты. Несмотря на то что официально за курьерами не закрепляются определённые районы, фактически диспетчеры действуют в тесной связке со старожилами фирмы, — сетует собеседник.

Хороший маршрут — это, во-первых, прилегающие к складу районы, во-вторых, районы с хорошей транспортной инфраструктурой, с возможностью подъехать непосредственно под подъезд. И — немаловажно — районы с платёжеспособным населением: средний класс охотнее остальных платит чаевые.

Фото © LIFE

В итоге лучшие маршруты всегда достаются тем доставщикам, кто пришёл работать в момент открытия фирмы, остальные едут разбивать подвеску в неликвидные районы. Причём в регионах эта проблема намного глубже.

А вы бы пошли работать автокурьером? 0 Да, почему бы и нет, они хорошо зарабатывают Ни в коем случае, зачем мне убивать себя и машину за копейки Пошёл бы, если только заставили жизненные обстоятельства