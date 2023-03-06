Названо 7 ингредиентов, которые сделают любые суши афродизиаком

Многие люди считают, что суши и роллы увеличивают влечение и влияют на гормональный фон. Так ли это на самом деле, Лайфу рассказала главный технолог "Много лосося" Людмила Румянцева.

Продукты животного или растительного происхождения, которые усиливают половое влечение, называются афродизиаками. В них содержится много полезных веществ и элементов, увеличивающих энергичность и активность организма. Кроме того, в них присутствуют ферменты, изменяющие гормональный фон, отметила эксперт. Фармкомпании часто изобретают искусственные препараты, которые повышают влечение. Они работают, однако это лишь заменители природных афродизиаков, поясняет Румянцева. Натуральные продукты, по её словам, гораздо лучше усваиваются в организме, а также снабжают его дополнительными полезными веществами. Что касается японской кухни, то наличие афродизиаков зависит от конкретного блюда и ингредиентов.

"Например, обычные суши с рыбой никак не повлияют на половое влечение, а вот суши с авокадо, васаби и угрём — ещё как. Всё дело в компонентах блюда: такие продукты, как морская капуста, имбирь, кунжут и водоросли, являются природными афродизиаками. В них присутствует много йода, клетчатки и белка, которые улучшают работу щитовидной железы и увеличивают выработку гормонов", — объяснила собеседница Лайфа.

Она добавила, что роллы и суши не только увеличивают тестостерон, но и оказывают положительное влияние на весь организм. Так, в них содержится большое количество полезных веществ и минералов, необходимых для здоровой жизнедеятельности. Например, фолиевая кислота улучшает циркуляцию крови, а витамины группы В восстанавливают нервные клетки.

"Не забудьте про имбирь. Учёные доказали, что он обладает антисептическим действием, укрепляет иммунитет и даже лечит бесплодие. Кстати, в средневековье имбирь считался отличным лекарством. К примеру, Людовик XVI, у которого была половая дисфункция, постоянно ел этот продукт. Он был уверен, что имбирь помогает ему бороться с недугом", — заключила Румянцева.