10 фото как пример, что в суши-рестораны ходят не только поесть — впечатлений хватает и без еды
Мы соврём, если скажем, что ходим в кафе только ради еды, — всё-таки "экспириенс" стоит на первом месте. Собрали 10 кадров из суши-ресторанов, которые точно вдохновят вас на выход в люди.
"В этом кафе сиденья похожи на роллы", — newyorkeric.
Фото © Reddit / newyorkeric
"Это ресторан, в котором рыбы смотрят, как ты ешь их собратьев", — co1063.
Фото © Reddit / co1063
"В этом суши-ресторане есть столы, которые имитируют традиционную японскую рассадку. Но сидишь ты всё равно по-обычному", — hotfire922.
Фото © Reddit / hotfire922
"В этом суши-ресторане два мыла в туалетах. Одно до еды — без отдушек, а другое после — с запахом", — Allformygain.
Фото © Reddit / Allformygain
"В местном кафе с суши соевый соус подают в крошечных бутылках в виде рыбок", — kavu_mimosa.
Фото © Reddit / kavu_mimosa
"У меня в роллах кошка!" — mpdjabrailov.
Фото © Reddit / mpdjabrailov
"По случаю тридцатилетия друга выбрались в суши-ресторан. Попросил принести роллы в виде сердечка..." — StarryEyedLepus.
Фото © Reddit / StarryEyedLepus
"Я явно выбрала неудачное место в суши-ресторане...", — Luckybird1.
Фото © Reddit / Luckybird1
"В случае нападения ниндзя разбить стекло", — mbradycf.
Фото © Reddit / mbradycf
"ЭТО тарелочка для соевого соуса", — ScottySauceOG.
Фото © Reddit / ScottySauceOG
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Reddit / hotfire922, Luckybird1