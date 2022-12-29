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29 декабря, 14:15

10 фото как пример, что в суши-рестораны ходят не только поесть — впечатлений хватает и без еды

Мы соврём, если скажем, что ходим в кафе только ради еды, — всё-таки "экспириенс" стоит на первом месте. Собрали 10 кадров из суши-ресторанов, которые точно вдохновят вас на выход в люди.

"В этом кафе сиденья похожи на роллы", — newyorkeric.

Фото © Reddit / newyorkeric

Фото © Reddit / newyorkeric

"Это ресторан, в котором рыбы смотрят, как ты ешь их собратьев", — co1063.

Фото © Reddit / co1063

Фото © Reddit / co1063

"В этом суши-ресторане есть столы, которые имитируют традиционную японскую рассадку. Но сидишь ты всё равно по-обычному", — hotfire922.

Фото © Reddit / hotfire922

Фото © Reddit / hotfire922

"В этом суши-ресторане два мыла в туалетах. Одно до еды — без отдушек, а другое после — с запахом", — Allformygain.

Фото © Reddit / Allformygain

Фото © Reddit / Allformygain

"В местном кафе с суши соевый соус подают в крошечных бутылках в виде рыбок", — kavu_mimosa.

Фото © Reddit / kavu_mimosa

Фото © Reddit / kavu_mimosa

"У меня в роллах кошка!" mpdjabrailov.

Фото © Reddit / mpdjabrailov

Фото © Reddit / mpdjabrailov

"По случаю тридцатилетия друга выбрались в суши-ресторан. Попросил принести роллы в виде сердечка..." StarryEyedLepus.

Фото © Reddit / StarryEyedLepus

Фото © Reddit / StarryEyedLepus

"Я явно выбрала неудачное место в суши-ресторане...", — Luckybird1.

Фото © Reddit / Luckybird1

Фото © Reddit / Luckybird1

"В случае нападения ниндзя разбить стекло", — mbradycf.

Фото © Reddit / mbradycf

Фото © Reddit / mbradycf

"ЭТО тарелочка для соевого соуса", — ScottySauceOG.

Фото © Reddit / ScottySauceOG

Фото © Reddit / ScottySauceOG

10 фотографий из самых странных и впечатляющих туалетов со всего мира

10 фотографий из самых странных и впечатляющих туалетов со всего мира

Обложка ©

Reddit / hotfire922, Luckybird1

Сергей Трофимов

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