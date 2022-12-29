10 фото как пример, что в суши-рестораны ходят не только поесть — впечатлений хватает и без еды

"В этом кафе сиденья похожи на роллы", — newyorkeric.

Фото © Reddit / newyorkeric

"Это ресторан, в котором рыбы смотрят, как ты ешь их собратьев", — co1063.

Фото © Reddit / co1063

"В этом суши-ресторане есть столы, которые имитируют традиционную японскую рассадку. Но сидишь ты всё равно по-обычному", — hotfire922.

Фото © Reddit / hotfire922

"В этом суши-ресторане два мыла в туалетах. Одно до еды — без отдушек, а другое после — с запахом", — Allformygain.

Фото © Reddit / Allformygain

"В местном кафе с суши соевый соус подают в крошечных бутылках в виде рыбок", — kavu_mimosa.

Фото © Reddit / kavu_mimosa

"У меня в роллах кошка!" — mpdjabrailov.

Фото © Reddit / mpdjabrailov

"По случаю тридцатилетия друга выбрались в суши-ресторан. Попросил принести роллы в виде сердечка..." — StarryEyedLepus.

Фото © Reddit / StarryEyedLepus

"Я явно выбрала неудачное место в суши-ресторане...", — Luckybird1.

Фото © Reddit / Luckybird1

"В случае нападения ниндзя разбить стекло", — mbradycf.

Фото © Reddit / mbradycf

"ЭТО тарелочка для соевого соуса", — ScottySauceOG.