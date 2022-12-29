5 продуктов, которыми уже сейчас можно закупиться впрок, ведь после Нового года они подорожают

В 2023-м цены на некоторые продукты, в частности те, на которые спрос наибольший, ожидаемо вырастут. Так что потребителям, желающим сэкономить, стоило бы закупить ряд товаров впрок. Интересно, что некоторые продукты, например сахар или куриное мясо, при определённом стечении обстоятельств могут и подешеветь. Раскладом поделился доктор экономических наук Леонид Холод.

Алкоголь

В уходящем 2022-м было зафиксировано сокращение чеков и в принципе снизился уровень потребления, но спрос на алкоголь остался на прежнем уровне. Это значит, что в 2023-м спиртные напитки могут вырасти в цене.

Бакалея

Фото © Shutterstock

Резкого роста цен на бакалею в наступающем году ждать не стоит, однако на ситуацию сильно влияет урожайность. Если говорить о гречке, довольно большой процент цены крупы — стоимость сырья. Сахар производят из сахарной свёклы, и хоть сырья тут меньше, в этом случае становится важен урожай. Если он хороший, сахар может дешеветь или продаваться по стабильной цене.

Молочка

Рост цен на молоко будет зависеть от общей инфляции. А стоимость масла, сыров, творожков и сырков будет диктовать в том числе платёжеспособный спрос.

Мясо

Фото © Shutterstock

Из-за перепроизводства цены на свинину будут расти медленнее, чем могли бы. Вероятно, в 2023-м в стоимости прибавит говядина, которая "всё время в дефиците". Что до курицы, то дорожать мясо не должно, так как объёмы производства и потребления примерно равны.

Хлеб